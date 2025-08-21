We wrześniu 2022 roku trzy z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream zostały zniszczone wskutek eksplozji na głębokości około 80 metrów na dnie Bałtyku. To przez gazociąg Nord Stream przez lata płynął do Niemiec rosyjski gaz, mimo protestów między innymi Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. W ataki na rurociąg Nord Stream miało być zaangażowanych trzech ukraińskich instruktorów nurkowania.

Stanie przed niemieckim sądem

Jak dodano, zatrzymany we Włoszech Serhij K. stanie przed niemieckim sędzią. Jak podał w czwartek portal tygodnika "Der Spiegel", do zatrzymania K. doszło w środę wieczorem w prowincji Rimini na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, na razie nie wiadomo, kiedy K. będzie mógł zostać przekazany stronie niemieckiej.