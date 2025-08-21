Kowal, który jest przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, uważa, że cokolwiek wydarzy się w sprawie Ukrainy, będzie to sygnał dla Władimira Putina do "dalszego ataku na Polskę".

Incydenty graniczne

Według Kowala, incydent z dronem nie był pierwszym i należy spodziewać się ich więcej. Rosjanie będą również prowadzić wojnę propagandową, wysyłając swoich dyplomatów na cały świat, aby mówili, że winna jest Polska.

Rada dla prezydenta Nawrockiego

Kowal doradził prezydentowi, aby w rozmowie z Donaldem Trumpem użył kluczowych argumentów strategicznych. Powinien podkreślić, że Polska wydaje 4,7% PKB na obronność i że prawie połowa tej kwoty trafia do amerykańskich fabryk. Zdaniem polityka, Nawrocki powinien poruszyć także temat ochrony granic, ponieważ to jest kwestia, którą Donald Trump dobrze rozumie. Kowal uważa, że polski prezydent powinien nalegać na zwiększenie i stałą obecność wojsk USA w Polsce, argumentując, że powody ich obecności nie minęły.