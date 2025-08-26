Edukacja zdrowotna w szkole od 1 września

Od 1 września edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Zgodnie z zapowiedziami ma być przedmiotem holistycznym, łączącym elementy nauk: o zdrowiu, medycznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, ma dotyczyć zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym na wszystkich etapach życia.

Episkopat wydał list ws. edukacji zdrowotnej

W związku z wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu, prezydium Konferencji Episkopatu Polski w maju wydało list w tej sprawie. Jego treść episkopat przypomniał w ubiegłym tygodniu na portalu X. Biskupi w liście zaznaczyli, że wbrew temu, co wskazują niektóre media, w nowym przedmiocie "nie chodzi o zdrowie uczniów". "W swej istotnej części przedmiot ten zawiera treści dotyczące tzw. zdrowia seksualnego, których celem jest całkowita zmiana w postrzeganiu rodziny i miłości" - ocenili członkowie prezydium KEP.

Napisali, że "według założeń nowego przedmiotu, uczniowie mają być od najmłodszych lat poddawani erotyzacji". Zaapelowali jednocześnie, aby rodzice nie zgadzali się na udział swoich dzieci "w tych demoralizujących zajęciach".

Krytycznie o nowym przedmiocie wypowiadają się także środowiska prawicowe.

Lubnauer opowiada polskim biskupom

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w Polskim Radiu 24 oceniła, że spór na ten temat jest "czysto ideologiczny i polityczny”. Zwróciła uwagę, że edukacja zdrowotna mówi m.in. o tym, gdzie dzieci i młodzież mają szukać pomocy w obliczu zagrożeń w sieci. Edukacja zdrowotna jest o tym, żeby nie patrzeć na diety w internecie, bo one często są fałszywe, tylko rzeczywiście jak się zdrowo odżywiać - wskazała wiceszefowa MEN.

Dodała, że przedmiot ten zawiera elementy związane ze zdrowiem seksualnym, ale "tego jest nie więcej niż w wychowaniu do życia w rodzinie". To jest jedna dziesiąta tej podstawy programowej - zaznaczyła Lubnauer.

Zwróciła uwagę, że młody człowiek musi wiedzieć, jak nie podlegać seksualizacji, jak mówić "nie”, czy jak zachować się w sytuacji związanej ze "złym dotykiem”.

"Wielkie kłamstwo"

Cały ten list episkopatu jest jednym wielkim kłamstwem. Bardzo zachęcam do tego, żeby każdy sięgnął na stronę ministerstwa, (...) można tam dokładnie przeczytać, co jest w tej podstawie programowej, na przykład z jaką troską mówi się tam o wszystkim tym, co się wiąże z życiem rodzinnym, ze stosunkiem z rodzicami, z rodzeństwem, dziadkami, jaką wartością jest rodzina - podkreśliła Lubnauer.

Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane nie dłużej niż do końca stycznia i w szkołach ponadpodstawowych: w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach I i II albo w klasach II i III, albo w klasach I i III - łącznie dwie godziny w okresie nauczania). W szkołach niepublicznych liczba godzin zajęć nie może być mniejsza niż w szkole publicznej.

Zajęcia będą organizowane w oddziałach albo w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 24 uczniów. W przypadku zajęć z obszaru zdrowia psychicznego, seksualnego lub dojrzewania, oddział albo grupa międzyoddziałowa mogą być podzielone na mniejsze grupy.

W roku szkolnym 2025/2026 - wbrew pierwotnym zapowiedziom resortu edukacji - zajęcia będą nieobowiązkowe.