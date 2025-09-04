Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może wstrząsnąć polskim wymiarem sprawiedliwości. Stwierdził, że sąd krajowy ma obowiązek uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeśli ten nie spełnia unijnych standardów niezawisłości i bezstronności. Wyrok zapadł po tym, jak polski sąd cywilny zapytał TSUE o skutki orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Sprawa dotyczyła orzeczenia, w którym Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła prawomocny wyrok z 2006 r., przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd, który miał ponownie rozpatrzyć sprawę, nabrał jednak wątpliwości co do statusu sędziów w Izbie. Z tego powodu zwrócił się do TSUE.
TSUE odpowiedział jasno, że polski sąd nie może pominąć faktu, iż Trybunał wcześniej odmówił statusu sądu właśnie tej Izbie. W praktyce oznacza to, że polskie sądy mają prawo, a nawet obowiązek, ignorować wyroki wydawane przez składy orzekające, których niezawisłość budzi wątpliwości.
