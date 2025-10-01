Zgodnie z umową koalicyjną lider Polski 2050 Szymon Hołownia pozostanie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Potem zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Szymon Hołownia poza polityką

Hołownia przekazał w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska i, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii. We wtorek poinformował, że wystąpił o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Petru: Wiem, jak odzyskać wyborców

W środę Ryszard Petru za pośrednictwem platformy X przekazał, że będzie startował na przewodniczącego Polski 2050. "Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku – i wiem, jak to zrobić" – napisał poseł.

"Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi" – dodał Petru.

Według niego, w obecnym roku wyzwania są większe niż w 2023. Przedstawił więc pięć postulatów, które jego zdaniem powinny być głównym przekazem partii na najbliższe dwa lata. Są to: przedsiębiorczość, zielona transformacja, ludzkie sprawy, bezpieczeństwo i szczelne granice.

Petru podkreślił, że opowiada się za asertywną, a jednocześnie koncyliacyjną współpracą w koalicji. "Są różnice programowe, to oczywiste. Trzeba szukać kompromisów, ale nie poprzez media, ale w ramach koalicji. Wyborcy nam nie wybaczą sporów, stylu konfrontacji, głosowań niezgodnie ze stanowiskiem rządu. To po prostu jest źle odbierane. Skuteczna współpraca to elementarz polityki" – dodał poseł.

"Rywalizacja w ramach naszego ugrupowania nie będzie łatwa. Ale nie mogę stać z boku, gdy przed nami tak wielkie wyzwania. Jesteśmy w stanie odbudować zaufanie i poparcie z 2023. Głęboko w to wierzę!" – podkreślił.

Hennig-Kloska "nie wyklucza" startu

We wtorek możliwości startu w wyborach na przewodniczącego ugrupowania, w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczyła ministra klimatu i środowiska, obecna wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. "Nie podjęłam jeszcze takiej decyzji. Natomiast nie wykluczam takiej ewentualności" – mówiła ministra.

1-procentowe poparcie Polski 2050

W najnowszym sondażu wyborczym IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskała ledwo 1 proc. poparcia. Prof. Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, zauważył, że badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że "skończył się czas Hołowni w polityce".

Kim jest Ryszard Petru?

Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. w Warszawie odbył się kongres założycielski Stowarzyszenia Nowoczesna PL. Natomiast 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych w 2015 r. zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Katarzyny Lubnauer, a 11 maja 2018 r. opuścił partię. W 2022 r. wrócił do partii jako ekspert do spraw gospodarczych.

W wyborach 2023 r. wystartował do Sejmu z list Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050).