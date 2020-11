"Zapowiedź polskiego weta spowodowała, że nie ma tego głosowania. To zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pan Śmiszek reprezentuje obóz miękiszonów, którzy chcieliby się zgodzić, a my jesteśmy twardzi" - mówił w "Debacie Dnia" Janusz Kowalski (Solidarna Polska), odnosząc się do negocjacji nad powiązaniem unijnego budżetu z praworządnością.

Stoimy w perspektywie kolejnej fazy negocjacji unijnych i z tego punktu widzenia warto być konsekwentnym; w negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, "miękiszonem", trzeba być twardym - powiedział w środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Reklama Ziobro: W negocjacjach unijnych nie można być "miękiszonem". Jest reakcja Morawieckiego Zobacz również Do jego słów w "Debacie Dnia" nawiązał Janusz Kowalski. Zapowiedź polskiego weta spowodowała, że nie ma tego głosowania. To zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pan Śmiszek reprezentuje obóz miękiszonów, którzy chcieliby się zgodzić, a my jesteśmy twardzi - stwierdził poseł Solidarnej Polski, mówiąc o drugim gościu programu - Krzysztofie Śmiszku (Lewica). Czuję się doceniony przez pana ministra Ziobrę, że to było o mnie, ale chyba jednak nie. Panie ministrze Kowalski, pan wie, że jestem zwolennikiem praw dla mniejszości, ale teraz to pan jest w minimalnej mniejszości. Tylko 10-11 proc. Polaków podziela wasze zdanie. I tej mniejszości ani panu nie będę kibicować - skontrował Śmiszek.