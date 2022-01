To było zaskakujące. Bartłomiej Sienkiewicz z PO w trakcie obrad podszedł do Borysa Budki, a ten szybko wstał i wyprowadził go z sali. Z sejmowych ław słychać było okrzyki: Zaraz się przewróci! A przemawiający w tym czasie poseł Dariusz Olszewski z Solidarnej Polski rzucił do marszałka Sejmu: Chyba trzeba alkomat na salę.

Bartłomiej Sienkiewicz do tej pory nie odniósł się do sprawy. Głos w Radiu Zet zabrał natomiast Borys Budka.

Budka: To jakieś bzdury

To są jakieś bzdury - tak Budka zdementował sugestie, jakoby Sienkiewicz był pijany.

Tak jest, jeżeli ktoś produkuje fake newsy. Później coś takiego się pojawia. Bartek Sienkiewicz podszedł do mnie poprosić o rozmowę w sprawie tego, co dzieje się przeciwko rodzinie Brejzów, Krzysztofa i Doroty. Te fake smsy, które wypływają, czy telefony podające się na Dorotę. Byliśmy porozmawiać - dodał szef klubu KO.