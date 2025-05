Jakie są rodzaje komisji wyborczych?

Podczas wyborów prezydenckich działają trzy główne typy komisji:

Obwodowe komisje wyborcze (OKW) – te komisje spotkasz w swoim lokalu wyborczym. Ich zadaniem jest przygotowanie lokalu, wydawanie kart do głosowania, kontrola tożsamości wyborców, czuwanie nad przebiegiem głosowania oraz liczenie głosów po zamknięciu lokalu.

Okręgowe komisje wyborcze – działają na poziomie okręgu wyborczego, zbierają wyniki od komisji obwodowych, nadzorują poprawność przebiegu wyborów w danym regionie oraz przekazują wyniki do Państwowej Komisji Wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) – to centralny, stały organ wyborczy w Polsce, który nadzoruje i organizuje wybory na terenie całego kraju

Kto może zostać członkiem komisji?

Członkiem komisji wyborczej może być osoba, która spełnia określone warunki:

ma obywatelstwo polskie,

ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów,

ma pełnię praw publicznych oraz wyborczych (nie może być np. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne).

Członkowie komisji są wybierani spośród osób zgłoszonych przez komitety wyborcze, a także spośród osób, które zgłosiły się samodzielnie. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji czy doświadczenia – komisje składają się zarówno z osób, które już wcześniej pełniły tę funkcję, jak i z osób zupełnie nowych.

Jak zostać członkiem komisji?

Aby zostać członkiem komisji wyborczej, wystarczy zgłosić się do właściwego urzędu gminy lub miasta. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z komitetem wyborczym kandydata, którego popierasz, ponieważ komitety często same zgłaszają kandydatów do komisji.

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej na kilkanaście dni przed wyborami – konkretne terminy są każdorazowo ogłaszane przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW). Urząd informuje, czy zostałeś powołany do składu komisji, a następnie przeprowadza obowiązkowe szkolenie, na którym poznajesz wszystkie zasady oraz swoje obowiązki.

Co dokładnie robi członek komisji wyborczej?

Praca komisji wyborczej podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje obsługę głosujących – od sprawdzenia dokumentów tożsamości, przez wydanie kart do głosowania, aż po kontrolowanie porządku w lokalu wyborczym. Ważnym elementem tego etapu jest również pomoc wyborcom, np. tym z niepełnosprawnościami lub seniorom.

Drugi etap, czyli po zamknięciu lokali o godzinie 21:00, obejmuje liczenie głosów. Członkowie komisji otwierają urnę, sprawdzają poprawność oddanych głosów i zliczają je. Na koniec sporządzają protokół, który przekazują dalej – najpierw do okręgowej komisji wyborczej, a następnie wyniki trafiają do PKW.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji wyborczych?

Praca w komisji wyborczej jest wynagradzana finansowo. Stawki za dzień wyborczy są ustalane przed każdymi wyborami i zwykle wynoszą od około 500 do 800 złotych brutto za dzień pracy, w zależności od funkcji pełnionej w komisji (członek komisji, zastępca przewodniczącego, przewodniczący).

Wynagrodzenie wypłacane jest w ciągu kilku tygodni od zakończenia wyborów. Członkom komisji przysługuje także zwolnienie z pracy na czas niezbędny do pełnienia obowiązków wyborczych.

Dlaczego warto zgłosić się do pracy w komisji?

Udział w komisji wyborczej to nie tylko możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. To przede wszystkim okazja, by aktywnie uczestniczyć w demokratycznym procesie, poznać ludzi o różnych poglądach i zdobyć ciekawe doświadczenie społeczne.

Jeśli zdecydujesz się pełnić tę funkcję, zyskasz także praktyczną wiedzę na temat tego, jak wyglądają wybory od strony technicznej. To może być przydatne nie tylko w przyszłości, ale także sprawić, że poczujesz większą odpowiedzialność za sprawy społeczne.

Zgłoś się odpowiednio wcześnie!

Jeżeli chcesz zostać członkiem komisji wyborczej podczas wyborów prezydenckich 2025, koniecznie pamiętaj, by zgłosić się do swojego urzędu gminy lub miasta lub do wybranego komitetu wyborczego odpowiednio wcześnie. Szczegóły terminów znajdziesz zawsze na stronie internetowej swojej gminy oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.