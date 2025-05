Już 18 maja 2025 roku Polacy zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To ważne wydarzenie, w którym każdy głos ma znaczenie — ale tylko wtedy, gdy oddasz go poprawnie. Czy wiesz, jak wypełnić kartę do głosowania, żeby Twój wybór naprawdę się liczył? Oto wszystko, co musisz wiedzieć, żeby nie popełnić błędu.