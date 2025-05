Respondenci nie byli pytani o osobiste preferencje, lecz o to, kogo ich zdaniem zobaczymy w decydującym starciu 1 czerwca. "Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen – to kandydaci, którzy znajdują się na czele sondaży przed wyborami prezydenckimi. Kto twoim zdaniem przejdzie do drugiej tury głosowania?" – tak brzmiało pytanie zadane uczestnikom badania.

Największa grupa – 61,3 proc. – spodziewa się pojedynku pomiędzy Rafałem Trzaskowskim, reprezentującym Koalicję Obywatelską, a Karolem Nawrockim, wspieranym przez PiS.

Nawrocki kontra Mentzen? Polacy wskazali faworytów II tury wyborów prezydenckich [NOWY SONDAŻ]

Nie brakuje jednak głosów wskazujących inne scenariusze. 16 proc. badanych typuje, że w drugiej turze Trzaskowski zmierzy się ze Sławomirem Mentzenem, który obecnie utrzymuje trzecie miejsce w większości rankingów. Na wariant Nawrocki kontra Mentzen wskazało 11,4 proc. ankietowanych.

Część uczestników sondażu – po 2,5 proc. – przewiduje albo inny skład drugiej tury, albo zakończenie wyborów już 18 maja, co oznaczałoby zwycięstwo w pierwszym podejściu. Z kolei 6,4 proc. nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

