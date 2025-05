Najłatwiej – zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli nie wiesz jeszcze, gdzie będziesz w dniu wyborów, najlepszym rozwiązaniem będzie zaświadczenie o prawie do głosowania. To taki dokument, który daje ci wolność wyboru – możesz zagłosować w dowolnym lokalu w Polsce lub nawet za granicą.

Żeby je dostać, musisz osobiście pójść do swojego urzędu gminy lub miasta (tam, gdzie jesteś wpisany na listę wyborców). Masz na to czas do piątku, 16 maja 2025 roku. W dniu głosowania pokażesz zaświadczenie komisji, a ona umożliwi ci oddanie głosu. Ale uwaga: uważaj, żeby nie zgubić tego dokumentu, bo drugi raz go nie dostaniesz.

Dopisanie się do listy wyborców w innym mieście

Może studiujesz, pracujesz albo przez jakiś czas mieszkasz w innym mieście i wiesz, że właśnie tam spędzisz dzień wyborów. W takiej sytuacji możesz wcześniej dopisać się do lokalnego spisu wyborców.

Zrobisz to osobiście w urzędzie miasta lub gminy, gdzie aktualnie przebywasz, albo wygodnie przez internet – na stronie gov.pl. Pamiętaj tylko, że masz czas do wtorku, 13 maja 2025 roku. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nie będziesz już mógł głosować w miejscu, gdzie jesteś zameldowany – dotyczy to także ewentualnej drugiej tury.

Zmiana miejsca głosowania online

Jeśli wolisz załatwić to bez wychodzenia z domu, możesz skorzystać z opcji zmiany miejsca głosowania przez internet. Wystarczy, że wejdziesz na stronę gov.pl lub skorzystasz z aplikacji mObywatel. Musisz zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem, wskazać nową lokalizację, a komisja dopisze cię do wybranego przez ciebie lokalu. Czas na tę opcję mija również 13 maja.

Pamiętaj, że zmiana miejsca głosowania online działa tylko na pierwszą turę wyborów. Jeśli dojdzie do drugiej tury, a ty wciąż będziesz poza domem, będziesz musiał ponownie złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania lub zaświadczenie. Warto więc śledzić terminy i na bieżąco sprawdzać informacje, żeby nie przegapić żadnej formalności – dzięki temu unikniesz rozczarowania i będziesz mieć pewność, że twój głos zostanie oddany i policzony.

A co, jeśli jesteś za granicą?

Będąc w dniu wyborów za granicą, możesz zagłosować w polskiej ambasadzie lub konsulacie. Najpierw musisz zgłosić taki zamiar do konkretnej placówki. Warto to zrobić jak najwcześniej, bo terminy zgłoszeń za granicą mogą się różnić od tych krajowych.

Jedna ważna rzecz: za granicą nie możesz potwierdzić tożsamości aplikacją mObywatel. Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport – inaczej nie zagłosujesz.

O czym koniecznie musisz pamiętać?

Najważniejsze: nie zostawiaj formalności na ostatnią chwilę. Jeśli wybierzesz zaświadczenie o prawie do głosowania – masz największą swobodę wyboru miejsca, gdzie zagłosujesz. Jeśli natomiast zdecydujesz się na dopisanie się do listy lub zmianę miejsca głosowania online, załatw to najlepiej od razu. Dzięki temu unikniesz stresu i zyskasz pewność, że twój głos będzie miał znaczenie w wyborach 2025.

Pamiętaj też, żeby w dniu głosowania zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Bez niego komisja nie pozwoli ci oddać głosu, nawet jeśli masz zaświadczenie lub jesteś dopisany do listy. Jeśli głosujesz za granicą, aplikacja mObywatel nie wystarczy – potrzebujesz fizycznego dokumentu. Lepiej przygotować go wcześniej i upewnić się, że jest ważny, aby uniknąć niemiłych niespodzianek przy urnie.