Był prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenia, że w tych wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski "ma niewątpliwie lepsze karty, bo jest prawdziwym politykiem, działającym w polityce wiele lat”. Karol Nawrocki jest doproszony do polityki, jest swoistym outsiderem, choć rola takiego underdoga czasami jest wygodna, bo można powiedzieć "nie wiem, dowiem się" – stwierdził były prezydent. Dodał, że "dla wahających się ważną kwestią jest ta dość obrzydliwa kwestia staruszka i mieszkania, to dopiero teraz zagra".

Pytany o postulaty Sławomira Mentzena, Aleksander Kwaśniewski powiedział, że "podpisywanie tego rodzaju glejtów z kandydatem, który odpadł w I turze jest nieporozumieniem".

Czy Ukraina powinna być w NATO?

W sprawie Ukrainy w NATO Aleksander Kwaśniewski ma zdecydowane poglądy. Kwestia jest dosyć teoretyczna. Dziś wiemy, że przy tej administracji USA, Ukraina do NATO nie wejdzie. Ale gdy chodzi o interes Polski, to oczywiście, że w naszym interesie jest Ukraina w NATO – powiedział.

Reklama

Dlaczego według niego Ukraina powinna być w NATO? Granica NATO przesuwa się o prawie 1000 kilometrów na wschód, wchodzi do NATO ogromna armia ukraińska, która jest najbardziej doświadczona i zaprawiona w boju, która już jest w NATO, bo korzysta z informacji NATO-wskich, sprzętu. Możliwość kontroli NATO nad wszystkim, co będzie się działo w układach militarnych, ukraińskich – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Reklama

Kwaśniewski o zaletach Trzaskowskiego

Aleksander Kwaśniewski już wcześniej zapowiedział, że będzie głosował na Rafała Trzaskowskiego, a teraz to powtórzył. Główny argument Trzaskowskiego – tu nie ma co się obawiać, trzeba to wyrażać – jest taki: ja Polsce gwarantuję, że te 2,5 roku to będzie stabilność, dobra współpraca z rządem i spełnienie obietnic, które doprowadziły koalicję do zwycięstwa w 2023. Ja będę głosował na Trzaskowskiego i uważam, że jest dla Polski dobrym wyborem.

Jemu się zarzuca, że nie jest samcem alfa, że brakuje wielkiego testosteronu - powiedział były prezydent.Dodał, że Polska takiego prezydenta potrzebuje "gotowego do dialogu, nie rozpychającego się nadmiernie, ale dobrze realizującego swoje kompetencje".

Rząd Tuska upadnie?

Prowadzący audycję Bogdan Rymanowski, zapytał na koniec, czy jeśli wygra Karol Nawrocki rząd Tuska upadnie. Będzie miał bardzo ciężko, kij w szprychy codziennie. Albo dotrwa do kolejnych wyborów, albo będą przyspieszone wybory – ocenia były prezydent.