Wczorajsza debata była bardzo burzliwa i pełna gwałtownych ataków. W pewnym momencie Karol Nawrocki umieścił coś w ustach Już podczas debaty internauci zastanawiali się w mediach społecznościowych, "czy Karol Nawrocki wciągał krechę w czasie debat".

Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy- powiedział Karol Nawrocki w RMF FM - odnosząc się do wczorajszego starcia z Rafałem Trzaskowskim. Podczas słuchania Rafała Trzaskowskiego przydaje się saszetka nikotynowa- dodał. Nawrocki chce, by jutro on i jego kontrkandydat do prezydentury Rafał Trzaskowski, poddali się badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji. Takie testy mogliby też przejść członkowie obu sztabów.

Nawrocki ma propozycję dla Trzaskowskiego

Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie. W związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach. To jest dobra okazja, aby rzeczywiście tym, którzy będą dokonywać wyboru w najbliższą niedzielę, pokazać, jaki jest stan z jednej strony zdrowia, z drugiej strony, jaka jest obecność substancji w naszych organizmach - powiedział Nawrocki w RMF.

Debatę telewizyjną współorganizowały TVP, TVN i Polsat. Kandydaci zadawali sobie po trzy pytania w sześciu blokach tematycznych dotyczących zdrowia, polityki międzynarodowej, gospodarki, polityki społecznej, bezpieczeństwa i światopoglądu.