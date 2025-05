"Po tej debacie panu Nawrockiemu odechce się ustawek chyba do końca życia" - napisał Tusk, nawiązując do wcześniejszych doniesień o młodzieńczych "ustawkach" z udziałem Nawrockiego.

Donald Tusk nie odpuszcza. Ostra reakcja premiera po debacie Trzaskowski–Nawrocki

Debata przyciągnęła uwagę opinii publicznej nie tylko ze względu na polityczne napięcie, ale także z uwagi na emocjonalne wystąpienia obu kandydatów.

Reklama

Rafał Trzaskowski apelował o mobilizację wyborców i podkreślał, jak ważne są w polityce wartości i doświadczenie. Wybierzcie prezydenta, który po prostu lubi ludzi. Który ma szacunek dla innych, kieruje się uczciwością i ludzką przyzwoitością. Wybierzcie prezydenta, który nigdy nie będzie obojętny. Jeśli stanie się coś bardzo złego, zawsze zabierze głos. Robię to od lat. Robię to codziennie. To podstawa - mówił kandydat KO.

Jestem przekonany, że wygramy – wygramy Polskę. Dziękuję bardzo - podsumował.

Karol Nawrocki z kolei przestrzegał przed koncentracją władzy i zadłużeniem kraju, uderzając w obóz rządzący. Za sprawą obecnego rządu Donalda Tuska, którego zastępca stoi tutaj dzisiaj ze mną, Polska zadłuża się strasznie. Dług publiczny sięgnął biliona 750 miliardów złotych. Jedno środowisko i jeden człowiek w państwie polskim chcą mieć kontrolę nad wszystkim - powiedział. Potrzebujemy prezydenta, który będzie strażnikiem konstytucji, wolności i demokracji. Proszę o głos - zakończył Nawrocki.