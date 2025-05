Trzaskowski uderza symbolem. Przyniósł flagę i punktuje Nawrockiego

Cieszę się, że ta flaga jest ze mną, ta flaga, którą pan porzucił - powiedział Trzaskowski w kierunku Karola Nawrockiego, gdy rozmowa zeszła na temat polityki zagranicznej.

To nie był przypadek. Trzaskowski odwołał się do sytuacji z wcześniejszej debaty w Końskich, organizowanej przed I turą wyborów. Wówczas, według prezydenta Warszawy, Karol Nawrocki miał zostawić flagę po zakończeniu spotkania, co zostało odebrane jako symboliczny gest braku szacunku.

To jest flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich. Jak zgasły światła, to ją porzucił. Wszyscy wiemy, co oznacza porzucić flagę na placu boju. Flagi się nie porzuca i dlatego ją tutaj mam - mówił Trzaskowski.

Debata Trzaskowski - Nawrocki

Trwająca około 90 minut debata prowadzona przez Jacka Prusinowskiego została podzielona na sześć bloków tematycznych, obejmujących m.in. zdrowie, gospodarkę, politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Kandydaci zadają sobie pytania bez udziału dziennikarzy, co sprawia, że atmosfera momentami jest wyjątkowo bezpośrednia i napięta.