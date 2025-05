Myślę, że Polki i Polacy mają prawo wiedzieć o tym wszystkim, co do tej pory Karol Nawrocki ukrywał - dlatego, że codziennie się dowiadujemy czegoś nowego. I, co więcej, ja się mogę tylko spodziewać, co wypłynie po 2 czerwca - powiedział Trzaskowski przed rozpoczęciem debaty. Wszyscy mnie znają, od lat, ja zostałem prześwietlony przez wszystkie PiS-owskie służby. Natomiast Karola Nawrockiego tak naprawdę Polki i Polacy nie znają, w związku z tym (...) trzeba zadać to pytanie: "kim pan jest?" - wskazał.

Rozpoczęła się debata Nawrocki vs. Trzaskowski. "Kim pan jest?"

Nawrocki zaznaczył natomiast przed debatą, że nie obawia się żadnego pytania. Dopytywany, czy odczuwa stres, zaprzeczył. Nie, żadnego stresu"- powiedział. Jedno z kolejnych pytań dziennikarki TVN24 skwitował stwierdzeniem, żeby "dała szansę Rafałowi Trzaskowskiemu". Zada wszystkie pytania, które zadaje pani redaktor - wskazał.

Reklama

Współorganizowana przez TVP, TVN24 i Polsat News debata ma potrwać ok. 90 minut. Jej formuła nie przewiduje pytań od dziennikarzy, opiera się natomiast na zadawaniu sobie pytań bezpośrednio przez kandydatów. Dyskusję moderuje dziennikarz „Super Expressu” Jacek Prusinowski. Całość debaty będzie podzielona na sześć bloków tematycznych. Kolejno będą to: zdrowie, polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo i światopogląd.

Jak informuje TVP, w każdej rundzie kandydaci zadadzą sobie po trzy pytania na zasadzie: 30 sekund na pytanie, 90 sekund na odpowiedź, 30 sekund na ripostę. O kolejności zadawania pytań zdecydowało losowanie – blok tematyczny o zdrowiu rozpocznie Nawrocki. Następnie kandydaci będą zaczynać naprzemiennie. Czas wypowiedzi kandydatów będzie mierzony i widoczny, a jego koniec zasygnalizuje dźwięk gongu.

Na zakończenie debaty każdy z kandydatów będzie miał 2 minuty na swobodną wypowiedź.