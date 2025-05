Ostatnia debata Trzaskowskiego z Nawrockim?

W piątkowy wieczór Polską rozgrzała debata prezydencka z udziałem Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. To prawdopodobnie ostatnie takie starcie obu kandydatów ubiegających się o najważniejszy urząd w kraju.

Na najbliższą środę Trzaskowskiego i Nawrockiego zaprosiła na debatę jeszcze telewizja "Republika", ale trudno oczekiwać, by stawił się na niej kandydat popierany przez formację polityczną, na czele której stoi Donald Tusk. Trzaskowski do tej pory nie pojawił się na żadnej z dwóch debat organizowanych przez tę stację. Do trzech razy sztuka?

Trzaskowski w czasie debaty sam sobie strzelił w stopę

Dlatego piątkowa debata, której organizatorem był "Super Express" ostatnią szansą do bezpośredniego porównania Trzaskowskiego i Nawrockiego. Aktualnie w internecie trwa dyskusja, kto wypadł lepiej. Głosy są podzielone. Sympatycy Trzaskowskiego wskazują na prezydenta Warszawy, natomiast wyborcy Nawrockiego wskazują na swojego kandydata. Osoby próbujące zachować bezstronność opowiadają się za remisem.

W czasie debaty Trzaskowski i Nawrocki kilka razy wzajemnie zarzucali sobie mijanie się z prawda. W jednym przypadku kandydat Platformy Obywatelskiej sam poprosił o popularny serwis "Demagog" o sprawdzenie swoich słów, czy są zgodne z prawdą. Wyszło fatalnie. Można powiedzieć, że Trzaskowski na własne życzenie strzelił sobie spektakularnego samobója, bo okazało się, że rację w tym przypadku miał Nawrocki. O co chodziło?

Trzaskowski na debacie częściej mijał się z prawdą niż Nawrocki

Sprawa dotyczyła liczby mieszkań komunalnych oddanych w Warszawie. O mieszkania komunalne dba pan, bo jest ich mało. Tylko 60 rocznie pan buduje, a deweloperzy 14 tysięcy - zarzucił Nawrocki Trzaskowskiemu.

60 rocznie pan powiedział? Demagog niech to sprawdzi, udowodni liczby - odpowiedział Trzaskowski. Demagog sprawdził, że w latach 2018-2024 samorząd w Warszawie oddał do użytku 423 mieszkania komunalne. "Liczba nowych mieszkań komunalnych w Warszawie nie jest stała z roku na rok. W latach 2018-2024 było ich średnio ok. 60 rocznie". Czyli prawdę mówił Nawrocki.

Łącznie Demagog "prześwietlił" 13 wypowiedzi i wyszło, że częściej z prawdą mijał się Trzaskowski. Np. wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mylił się też w sprawie "Zielonego ładu", który według niego już nie istnieje.