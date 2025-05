W II turze wyborów prezydenckich 2025 zmierzą się Rafał Trzaskowskie i Karol Nawrocki. W piątkowy wieczór (23 maja) odbyła się debata kandydatów, którą zorganizowała TVP, TVN oraz Polsat.

Wśród tematów, które poruszyli kandydaci były te m.in. związane ze zdrowiem, polityką zagraniczną czy kwestiach bezpieczeństwa. Karol Nawrocki dosyć często zwracał się do swojego rywala per "wiceprzewodniczący". Chciał w ten sposób podkreślić, jaką Rafał Trzaskowski pełni funkcję w PO. Nie obyło się bez przepychanek słownych i uszczypliwości.

Debata Trzaskowski kontra Nawrocki. W sieci zawrzało

W sieci podczas debaty Trzaskowski-Nawrocki pojawiło się wiele komentarzy. Odpowiedzi na pytania, jakie zadawali sobie obydwaj kandydaci i ich odpowiedzi rozgrzały internet. Jednym z tych, którzy skomentowali debatą przed II turą wyborów prezydenckich, był Sławomir Mentzen.

Trzaskowski już dziewięć razy się na mnie powołał. Więcej razy niż Nawrocki wyparł się wczoraj Kaczyńskiego - napisał lider Konfederacji. W czwartek Sławomir Mentzen rozmawiał z Karolem Nawrockim. W sobotę zamierza porozmawiać z kandydatem KO.

Nawrocki chce finansować wydatki "uszczelnieniem luki VAT" tylko że tę lukę już w pierwszym roku naszych rządów zmniejszyliśmy z 13,5 proc. w 2023 do 6,9 proc. w 2024 - tak napisał z kolei minister finansów i poseł KO Andrzej Domański.

Komentarze ws. debaty. "Totalny dyletant" kontra "donoszenie na Polskę"

Marcin Kierwiński, polityk PO nazwał Nawrockiego "totalnym dyletantem". Stwierdził, że w temacie służby zdrowia było "1:0 dla Rafała". Głos ws. debaty w sieci zabrała także Joanna Lichocka, posłanka PiS.

Trzaskowski woli Sorosa niż Orbana - prawdę powiedział. Mnóstwo kasy przecież od Sorosa poszło dla jego kampanii. Taki to byłby i prezydent - sorosowy. W polityce nie ma darmowych lunchów - napisała. Michał Dworczyk, europoseł PiS, również zabrał głos w tej sprawie.

To, że R. Trzaskowski woli Sorosa, to wszyscy wiemy. Ale miło, że mówi o tym otwarcie! - napisał.

Zdaniem Romana Giertycha, posła KO, Rafał Trzaskowski był odmieniony. Zrelaksowany, złośliwy i bardzo celny - napisał. Nawrocki nawet nie wie, kiedy Rosja zaanektowała Krym: twierdzi, że w 2014 nie było wojny w Ukrainie. Może dlatego po 2014 (w 2018) odwiedzał muzeum na wizycie oficjalnej w Rosji - stwierdziła z kolei Katarzyna Lubnauer z KO.

Pięknie Nawrocki o donoszeniu przez Trzaskowskiego na Polskę! Tak, o tym trzeba mówić - napisał z kolei poseł PiS Michał Wójcik.

Debata Trzaskowski-Nawrocki. Dziennikarze komentują

Głos ws. debaty Trzaskowski-Nawrocki przed II turą wyborów prezydenckich zabrali również dziennikarze. Prezydent Warszawy w zupełnie innej formie niż na poprzednich spotkaniach - stwierdziła dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz.

Janusz Schwertner zwrócił uwagę na poruszony przez Karola Nawrockiego temat psychiatrii dziecięcej.

Nie no, to już jest skrajne przegięcie. Karol Nawrocki popierany przez PiS nagle przypomniał sobie o psychiatrii dziecięcej! Przypominam, popiera go partia, która ODEBRAŁA FINANSOWANIE DLA TELEFONU ZAUFANIA 116 111! Nie dawała fundacji Dajemy Dzieciom Siły ani złotówki! Kpina - napisał dziennikarz Goniec.pl.

No, ale pan Trzaskowski grając kartą uniezależnienia od Rosji to stąpa po cienkim lodzie. Najważniejsze projekty w tym zakresie (terminal LNG, Baltic Pipe, interkonektory, umowy gazowe) to jednak inicjatywy PiS - nawet jeśli np. terminal był budowany także przez rządy PO-PSL - to z kolei komentarz Jakuba Wiecha.