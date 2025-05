W wyborach prezydenckich 2025 w II turze zmierzą się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Obydwaj kandydaci wzięli udział w debacie zorganizowanej przez TVP, TVN i Polsat. Odbyła się ona 23 maja br. (piątek).

Debata Trzaskowski-Nawrocki. Wątek "kibolskich ustawek"

Dyskusja była dosyć burzliwa. Obydwaj kandydaci nie stronili od ironii i docinek. Karol Nawrocki zwracał się dosyć często do Karola Nawrockiego per "wiceprzewodniczącego". Z kolei Rafał Trzaskowski poruszał niewygodne dla kontrkandydata tematy pytając m.in. o jego podejście do finansowania in vitro oraz przeszłość związaną z kibolskimi ustawkami.

Debata Trzaskowski-Nawrocki. Maciej Stuhr zabrał głos

W sieci wystąpienia obu kandydatów w wyborach prezydenckich 2025 były burzliwie komentowane. Głos zabrał również Maciej Stuhr. Na swoim Instagramie zamieścił post, w którym postanowił nie tyle skomentować, co ocenić, który z kandydatów wygrał tę debatę. Padło dosyć wymowne stwierdzenie.

Piszę to z ciężkim sercem, gdyż uwielbiam bić ludzi w lesie, ale Trzaskowski jest dziś dużo lepszy… - napisał Maciej Stuhr. Nawiązał w ten sposób do przeszłości Karola Nawrockiego, który miał brać udział w "ustawce" pseudokibiców – bójce, w której miało brać udział po 70 kibiców zwaśnionych drużyn piłkarskich.

Debata Trzaskowski-Nawrocki. Internauci komentują wpis Macieja Stuhra

Internauci nie zostawili tego wpisu Macieja Stuhra bez odpowiedzi. "Panie Macieju, uwielbiam Pana humor"; "To żenujące, że wykształcony, inteligentny człowiek dziś rywalizuje z kibolem, który lubi bić i wykorzystywać ludzi a jedyne doświadczenie ma w światku przestępczym"; "Ja bym tak optymistycznie na to nie patrzył, ale – fakt, ma przewagę"; "Zgadza się. O wiele lepszy"; "Jeśli w ogóle to dlatego, że wyuczył się" - pisali obserwatorzy profilu aktora w komentarzach.