Rosyjski gaz i LNG w centrum uwagi

Nowe sankcje miałyby zaostrzyć dotychczasowe restrykcje, szczególnie w sektorze energetycznym. Kluczową propozycją jest całkowity zakaz importu rosyjskiego gazu oraz LNG. W przypadku braku możliwości natychmiastowego wdrożenia takiego rozwiązania, sygnatariusze proponują stopniowe ograniczanie importu zgodnie z unijną strategią RePower EU.

Dodatkowo postulowany jest zakaz wstępu rosyjskich statków przewożących LNG do europejskich portów oraz ograniczenie dostępu do usług morskich dla tej floty. Obecne regulacje obejmujące tylko nowe inwestycje w sektorze LNG miałyby zostać rozszerzone także na projekty już zakończone, aby zapobiec obchodzeniu sankcji.

Reklama

Walka z rosyjską flotą cieni

Reklama

"Flota cieni", czyli stara flota tankowców potajemnie przewożących rosyjską ropę, stała się kolejnym celem sankcji. Dziesięć państw wezwało do wpisania większej liczby jednostek na listę sankcyjną – obecnie obejmuje ona tylko 72 z szacowanych 600 tankowców. Flota ta umożliwia Rosji eksport ropy naftowej do państw trzecich po korzystnych cenach, co generuje dochody finansujące wojnę z Ukrainą.

Zagrożenie środowiskowe wynikające z wykorzystania starych, niesprawnych statków również zwróciło uwagę sygnatariuszy, którzy apelują o ściślejszą współpracę z państwami trzecimi w tym zakresie.

Sankcje na technologie i metale

Państwa proponują rozszerzenie zakazu importu i eksportu technologii, które mogą być wykorzystane przez Rosję do celów wojskowych. Szczególną uwagę zwrócono na rosyjskie metale, które wciąż są importowane w pewnych ilościach do UE. Dodatkowe sankcje miałyby na celu zmniejszenie dochodów rosyjskiej gospodarki i osłabienie przemysłu zbrojeniowego.

Kary za obchodzenie sankcji

Sygnatariusze wzywają do zaostrzenia działań wobec firm, instytucji i państw trzecich, które pomagają Rosji w obchodzeniu unijnych sankcji. Dotyczy to m.in. instytucji finansowych umożliwiających transfery związane z zakazanymi towarami oraz wykorzystywania kryptowalut do obejścia restrykcji.

UE wprowadza nowe sankcje – prace nad kolejnym pakietem

Unia Europejska przyjęła niedawno 15. pakiet sankcji, który objął m.in. rosyjską flotę cieni, a także firmy chińskie i północnokoreańskich dyplomatów wspierających Rosję w technologii wojskowej. Prace nad 16. pakietem mają rozpocząć się na początku 2025 roku, co zbiegnie się z początkiem polskiej prezydencji w Radzie UE.