Colmar wyróżnia się architekturą, w której łączą się wpływy niemieckie i francuskie. To idealne tło dla świątecznej atmosfery. Miasteczko słynie z domów szachulcowych oraz licznych zabytków z okresu od średniowiecza do XIX wieku. Architektura ta zainspirowała nawet Hayao Miyazakiego do stworzenia miejsca akcji filmu "Ruchomy zamek Hauru" (2004).

"Mała Wenecja"

Jedną z najchętniej odwiedzanych dzielnic jest "mała Wenecja", którą tworzą urokliwe domki położone tuż nad kanałem. Wokół niej zlokalizowano stoiska z atrakcjami dla dzieci podczas jarmarku. Świąteczna oferta Colmar składa się z sześciu tematycznych jarmarków, które zapewniają różnorodne atrakcje i smakołyki.

Reklama

Turyści znajdą w mieście 6 jarmarków z różnymi motywami przewodnimi. Główny jarmark działa na Placu Dominikanów, gdzie oferują ozdoby, choinki oraz świąteczne posiłki w około sześćdziesięciu chatkach. Miasteczko nie zapomina o francuskim charakterze – "Marché gourmand: to sekcja dla smakoszy, która oferuje specjały od dziewięciu szefów kuchni. Jarmark będzie otwarty od 25 listopada do 29 grudnia. Sekcja Market Gourmet oraz karuzela Diabelski Młyn będą czynne dłużej, do 4 stycznia.