Orban powiedział włoskim dziennikom "Il Messaggero" i "La Repubblica": "Unia Europejska nic się nie liczy. Donald Trump myli się w sprawie Putina. Pojadę do niego, żeby doprowadzić do tego, żeby zdjął sankcje z Rosji".
Orban uderza w Zachód: UE nic nie znaczy. "Trump się myli. Jadę do niego ws. Putina"
Premier Węgier stwierdził: "Powierzyliśmy Amerykanom i Rosjanom możliwość zakończenia wojny. Niestety my nie mamy żadnej roli. Unia Europejska jest całkowicie poza grą w sprawie budowy w przyszłości swojego bezpieczeństwa i przyszłych relacji między Rosjanami i Ukraińcami".
Viktor Orban dodał: "Wkrótce będę u Trumpa, by rozwiązać problem sankcji na ropę".
Podkreślił, że Węgry są bardzo uzależnione od rosyjskiego gazu i ropy.
