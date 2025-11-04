Dick Cheney należał do najbardziej wpływowych i zarazem kontrowersyjnych polityków amerykańskich przełomu XX i XXI wieku. Jako główny architekt "wojny z terroryzmem" po atakach z 11 września 2001 roku odegrał kluczową rolę w decyzji o inwazji na Irak - jednej z najbardziej krytykowanych interwencji zbrojnych w historii USA. Choć późniejsze raporty wykazały, że informacje o irackiej broni masowego rażenia były błędne, Cheney do końca życia bronił decyzji o rozpoczęciu wojny, twierdząc, że działał w oparciu o "najlepsze dostępne dane wywiadowcze".

Kariera Dicka Cheneya

W czasie swej kariery zajmował szereg wysokich stanowisk w administracjach republikańskich - oprócz funkcji wiceprezydenta USA w administracji George’a W. Busha był także m.in. szefem personelu Białego Domu za prezydentury Geralda Forda i ministrem obrony. Polityk, przez większość kariery filar Partii Republikańskiej, w ostatnich latach życia stał się jej ostrym krytykiem. Po zamieszkach na Kapitolu w styczniu 2021 roku otwarcie potępił Trumpa, nazywając go „największym zagrożeniem dla republiki w historii USA”. W wyborach prezydenckich w 2024 roku, w symbolicznym geście sprzeciwu, oddał głos na kandydatkę Demokratów i ówczesną wiceprezydentkę Kamalę Harris, uzasadniając to „obowiązkiem obrony konstytucji ponad partyjnością”.

Twardy konserwatysta

Cheney był znany z twardych, konserwatywnych poglądów i przekonania o konieczności wzmacniania władzy prezydenckiej. Jednocześnie w kwestiach społecznych prezentował bardziej liberalne stanowisko, m.in. w sprawie związków jednopłciowych, do czego miała skłonić go orientacja jednej z córek. Cheney stał się też obiektem wielu medialnych żartów po tym, gdy w 2006 roku w trakcie polowania na przepiórki, przypadkowo postrzelił w twarz swojego przyjaciela Harry’ego Whittingtona (który przeżył, choć doznał ataku serca). Incydent ten został uwieczniony w biograficznym filmie "Vice" z 2018 r., w którym w postać Cheneya wcielił się aktor Christian Bale. Polityk od wielu lat zmagał się z poważnymi problemami kardiologicznymi - przeszedł pięć zawałów serca, a w 2012 roku poddano go przeszczepowi serca, który nazywał "darem życia". Cheney wraz z żoną Lynne miał dwie córki - Liz i Mary - oraz siedmioro wnuków. Liz Cheney, także Republikanka, znana jest z ostrej krytyki obecnego prezydenta USA. Jako jedna z niewielu członków partii opowiedziała się za impeachmentem Trumpa w związku z atakiem na Kapitol.