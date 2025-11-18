Brytyjski dziennik przytoczył wnioski z raportu opracowanego przez organizacje People’s Embargo for Palestine, Palestinian Youth Movement, Shadow World Investigations i Movement Research Unit, które prześledziły przepływ amerykańskiej broni do Izraela.

Polska fabryka Nitro-Chem "nie nadąża za popytem"

Nitro-Chem oświadczył, że wszystkie działania firmy "są zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym".

Reklama

Bydgoska fabryka, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest największym producentem trotylu i materiałów wybuchowych w Europie i jednym z największych na świecie. Jak zauważa dziennik, Nitro-Chem "nie nadąża za popytem".

Polski materiał wybuchowy jest wykorzystywany przez USA do produkcji różnego typu amunicji, w tym bomb penetrujących MK-84 o masie 900 kg i BLU-109 o masie 240 kg. Jak ujawniła gazeta, tę broń Stany Zjednoczone dostarczały Izraelowi, który wykorzystywał ją do ataków w Strefie Gazy.

Zniszczenie Strefy Gazy "niemożliwe" bez polskiego trotylu

Reklama

"Według raportu (…) firma Nitro-Chem bezpośrednio dostarczała Izraelowi materiały wybuchowe, w tym TNT i RDX (trotyl i heksogen – PAP)" – podał "Telegraph". Gazeta zacytowała fragment raportu, w którym autorzy stwierdzili, że "bez trotylu polskiej produkcji, bezprecedensowa skala i intensywność bombardowań z powietrza, które zabiły dziesiątki tysięcy Palestyńczyków i zniszczyły warunki życia w Strefie Gazy (…) nie byłyby możliwe".

Nadmierne uzależnienie Zachodu od jednej polskiej fabryki?

Brytyjska redakcja zauważyła, że "nadmierne uzależnienie od jednej polskiej fabryki produkującej jeden z najpowszechniej używanych materiałów wybuchowych na świecie naraziło Wielką Brytanię i resztę Europy na poważny niedobór kluczowego materiału". Efektem tego są utrudnienia w zaopatrzeniu Ukrainy w trotyl przez Europę. "Zmusiło to Kijów do racjonowania użycia pocisków artyleryjskich i postawiło Zachód w trudnej sytuacji, aby móc uzupełnić własne zapasy" – pisze gazeta.

Informacja o wielkości produkcji trotylu przez Nitro-Chem nie jest jawna. "Telegraph" podał szacunki, że może ona wynosić 10 tys. ton rocznie. Jak obliczono, może to posłużyć do produkcji około 1 mln pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, ponieważ każdy z nich wymaga od 10 do 11 kg materiałów wybuchowych.

Gazeta przypomniała, że Unia Europejska zobowiązała się wysłać do Ukrainy ponad 1 mln pocisków artyleryjskich do 2025 r. "Podobne obietnice wsparcia Kijowa w walce z Rosją złożone w poprzednich latach nie zostały zrealizowane" – stwierdziła redakcja.

Autorzy raportu zaapelowali do bydgoskiej firmy i polskich władz o zaprzestanie dostaw trotylu, który jest wykorzystywany do produkcji bomb i artylerii używanej przez Izrael.

Nitro-Chem: Działamy zgodnie z prawem międzynarodowym

Przedsiębiorstwo Nitro-Chem oświadczyło, że nie może udzielić komentarza na temat ustaleń zawartych w raporcie, ze względu na wrażliwy charakter działalności firmy". Dodano, że wszystkie działania firmy "są zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym".

"Telegraph" zwrócił uwagę, że producenci trotylu w USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy wstrzymali produkcję krajową z powodu zanieczyszczających i toksycznych odpadów, powstających podczas produkcji tego materiału wybuchowego. W Wielkiej Brytanii ostatnia fabryka trotylu została zamknięta w 2008 r., zaś w USA w 1986 r. Fabryka znajdująca się we wschodniej Ukrainie została zajęta przez Rosję w 2022 r.

Trotyl produkują obecnie zakłady w Chinach i Rosji.

Stany Zjednoczone planują otwarcie pierwszej fabryki produkującej trotyl w Kentucky w 2028 r. W planach jest także budowa przez szwedzką firmę Swebal zakładu także produkującego trotyl w okolicy miasteczka Nora.