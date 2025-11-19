Według portalu, który powołuje się na rozmowy z urzędnikami administracji Donalda Trumpa, amerykańska propozycja będzie "rozsądna", a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie musiał ją zaakceptować, biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na froncie i aferę korupcyjną dotyczącą jego najbliższego otoczenia.

Plan pokojowy "do przełknięcia dla Ukrainy"

Oni czują, że mogą skłonić ich (Ukraińców) do zaakceptowania tego układu. Mówią, że jest rozsądny. To coś co, według nich, będzie do przełknięcia dla Ukrainy– powiedziała reporterka Politico Dasha Burns w porannym podcaście portalu. Przedstawiciele Białego Domu uważają, że są u progu przełomu w tej sprawie.

Reklama

Plan zakładający odnowienie więzi USA-Rosja

Szczegóły planu – wypracowanego podczas październikowych rozmów wysłannika Władimira Putina – Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Trumpa – Stevem Witkoffem w Miami – nadal są w większości nieznane. Pierwszy napisał o nich we wtorek wieczorem portal Axios. Plan ma zawierać 28 punktów, a Dmitrijew powiedział portalowi, że "czuje, że rosyjskie stanowisko jest słuchane" i że propozycja dotyczy szerokiego układu z Ameryką, wychodzącego poza jedynie wojnę w Ukrainie. Według wysłannika Putina, plan ma "zająć się konfliktem ukraińskim, ale też odnowieniem więzi USA-Rosja i rosyjskimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa".

Urzędnik Trumpa: Nie obchodzą nas Europejczycy

Reklama

Zdaniem Politico, plan nie był konsultowany ani z Ukrainą, ani z państwami europejskimi.

Nie obchodzą nas Europejczycy. Chodzi o to, by Ukraina to zaakceptowała – miał powiedzieć jeden z amerykańskich urzędników.

Niezapowiadana wizyta Amerykanów w Ukrainie

Z Zełenskim w Kijowie mają spotkać się sekretarz (minister) ds. sił lądowych Stanów Zjednoczonych (US Army) Dan Driscoll oraz szef sztabu sił lądowych gen. Randy George, którzy udali się do Ukrainy z niezapowiadaną wizytą.

"Sekretarz Driscoll i jego zespół przybyli dziś rano do Kijowa w imieniu administracji Trumpa z misją rozpoznawczą, aby spotkać się z ukraińskimi urzędnikami i omówić zakończenie wojny" – podano w oświadczeniu szefa Biura Prasowego Sił Zbrojnych USA, płk. Dave'a Butlera.

Do wizyty doszło w czasie, gdy Rosja zintensyfikowała ataki rakietowo-dronowe na Ukrainę, a zachodni sojusznicy starają się znaleźć nowe sposoby na dalsze wsparcie militarne Kijowa.

Ukraina: Otrzymaliśmy sygnały ze strony USA

Władze Ukrainy otrzymały sygnały ze strony USA dotyczące amerykańskich propozycji w sprawie zakończenia wojny z Rosją – poinformował w środę anonimowy, wysoki rangą przedstawiciel władz w Kijowie, na którego powołał się Reuters.

Agencja podkreśliła, że według informacji przekazanych stronie ukraińskiej przez Stany Zjednoczone USA omówiły już swój zestaw propozycji z Rosją.

W ostatnim czasie USA zintensyfikowały wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją – przypomniał Reuters. Zaznaczył zarazem, że strona rosyjska nie wykazuje oznak zmiany stanowiska.

Także na środę zaplanowane jest spotkanie w Stambule Zełenskiego z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoganem oraz Steve'em Witkoffem. Według zapowiedzi ukraińskiego przywódcy celem rozmów jest "ożywienie negocjacji".

"Zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby przybliżyć zakończenie wojny, to najważniejszy priorytet Ukrainy" – oświadczył Zełenski we wtorek.

Rosja domaga się m.in. całkowitego wycofania ukraińskich wojsk z obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego w ciągu 30 dni od ogłoszenia rozejmu, a także neutralności Ukrainy, ograniczenia liczebności ukraińskiej armii oraz rozpisania wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Władze w Kijowie odrzucają te żądania i domagają się wycofania rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium. Ostatnia runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji odbyła się 23 lipca w Stambule.