Aktywiści obrzucili budyniem gablotę z koroną państwową

Jak informuje BBC, funkcjonariusze policji zostali wezwani przed godz. 10 czasu lokalnego (godz. 11 czasu polskiego), po tym jak czterech protestujących obrzuciło budyniem gablotę z koroną państwową. Dwoje aktywistów próbowało opuścić miejsce zdarzenia.

Służby zatrzymały cztery osoby pod zarzutem uszkodzenia mienia.

Take Back Power, organizacja określająca się jako nowa, pokojowa grupa oporu obywatelskiego, przyznała się do ataku.

Żądania aktywistów

W oświadczeniu zażądała ona od rządu Wielkiej Brytanii utworzenia stałego zgromadzenia obywateli, określonego jako „Izby Ludu” – mającego uprawnienia do „opodatkowywania ogromnych bogactw i naprawy Wielkiej Brytanii”.

Tower of London, zbudowana w latach 70. XI w. przez Wilhelma Zdobywcę, przyciąga obecnie ponad 3 mln zwiedzających rocznie. Prezentowana jest tutaj kolekcja klejnotów koronnych, a centralnym punktem wystawy są insygnia koronacyjne.

Brytyjska korona państwowa została wykonana w 1937 r. na koronację króla Jerzego VI. Jest ozdobiona ponad 3 tys. kamieni szlachetnych. Do tej pory jest ona noszona przez monarchę po zakończeniu ceremonii koronacyjnej oraz podczas oficjalnych okazji, takich jak otwarcie sesji parlamentu.