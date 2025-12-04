Według ustaleń śledczych, dramatyczne wydarzenia miały miejsce w nocy z 24 na 25 maja i rozpoczęły się przy ul. Jasnej 1. To właśnie tam 20-latek miał rozpocząć swoją nocną wędrówkę.

Mężczyznę przewieziono do szpitala

"Udał się w kierunku przystanku Centrum 03 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Mężczyzna był bardzo pobudzony i nie miał na sobie koszulki" - powiedziała asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, którą cytuje "Fakt". Francuz został następnie przewieziony do szpitala przy ul. Lindleya, gdzie niestety zmarł.

Policja prosi o pomoc

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota. Policjanci analizują przebieg wydarzeń i próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy w centrum Warszawy. Mundurowi zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tragicznej nocy, o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl