Polska nie znalazła się w pierwszej grupie, ale wnioski naszego kraju będą rozpatrywane w kolejnej turze - poinformował RMF. Jak podała stacja wynika to z faktu, że nasz projekt jest bardziej skomplikowany i największy.

Polski plan jest rekordowy. Zakłada największą kwotę, prawie jedną trzecią całego programu, jest również największy objętościowo.

150 mld euro na zbrojenia

Program preferencyjnych pożyczek SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Budżet SAFE to 150 mld euro. O pieniądze wnioskuje 19 krajów. Jak podał RMF Polska będzie największym beneficjantem tego programu z pulą 43,7 mld euro. Nasz rząd złożył 139 projektów w takich dziedzinach jak Tarcza Wschód, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, amunicja, systemy artyleryjskie, drony i systemy anhydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej czy cyberbezpieczeństwo.

Wypłaty w kwietniu i październiku

Podpisanie umów planowane jest na marzec. Wcześniej, jeśli wnioski zostaną zaakceptowane, KE skieruje plany do zatwierdzenia przez Radę UE. Rada będzie miała na to cztery tygodnie. Polska ma dostać najpierw 15-procentową zaliczkę, a wypłaty mają następować w transzach w kwietniu i październiku.

Rząd na mocy ustawy przewiduje utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE jako wyodrębnionego instrumentu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na stronach KPRM wyjaśniono, że pożyczka SAFE nie jest pożyczką zaciągniętą przez poszczególne resorty w zakresie realizowanych (finansowanych z SAFE) zadań. Pożyczkobiorcą jest BGK, gwarantem zaś pożyczki jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Środki FIZB pochodzą z pożyczki SAFE oraz z określonych w ustawie środków krajowych i zagranicznych.