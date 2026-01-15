Miliarder Elon Musk skomentował niedawno decyzję Karola Nawrockiego ws. weta do ustawy o usługach cyfrowych. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych - Digital Service Act (DSA). W mediach społecznościowych napisał "Brawo!", dodając do wpisu symbol polskiej flagi. Wywołał liczne komentarze internautów. Większości z nich chwaliła Polskę za to, że "wybrała wolność".

Musk o polskiej polityce

Elon Musk ponownie skomentował sytuację w Polsce. Odniósł się do artykułu "Journal of Democracy", który ukazał się pod koniec 2023 roku, ale został przypomniany teraz przez Mike'a Benza, byłego pracownika Departamentu Stanu ds. Cyberprzestrzeni,

W tym artykule polscy autorzy wzywali koalicję 15 października do rozliczeń poprzedników. "Nowy rząd Polski musi zatem zrobić coś więcej niż tylko powrócić do liberalnej demokracji, musi zająć się sprawiedliwością przejściową. (…) Powinien zatem skupić uwagę na tym, czy i w jaki sposób podejrzani o przestępstwa mogą zostać ukarani za konkretne czyny" - czytamy.

Musk o "masowych aresztowaniach w Polsce"

"Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego komisje mają pewne środki dyscyplinowania wezwanych, jeśli nie podporządkują się. (…) Populizm jednak kwitnie na całym świecie. Jeśli pozostawimy jego zbrodnie bez kontroli i kary, ludzie wszędzie mogą stać się jeszcze bardziej znużeni swoją polityką. To sprawia, że wydarzenia w Polsce są tym ważniejsze. Demontaż ugruntowanej, nieliberalnej demokracji w kraju UE jest w końcu pionierskim zadaniem" - dodali autorzy.

Ta Benz, skomentował ten tekst: "Oto wewnętrzny dziennik NED nakazujący lewicowemu rządowi Polski masowe aresztowania całego kierownictwa partii protrumpowskiej w Polsce, która wygrała poprzednie wybory" - napisał Benz, odnosząc się do artykułu polskich profesorów. "Szaleństwo" - dodał Musk.