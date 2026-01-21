Przejęcie Grenlandii bez użycia siły

Prawdopodobnie nie pozyskamy Grenlandii bez użycia nadmiernej siły; bylibyśmy nie do zatrzymania, ale tego nie zrobię - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia w Davos. Oznajmił jednak, że zwraca się o natychmiastowe negocjacje w sprawie pozyskania wyspy.

- Prawdopodobnie nic nie dostaniemy, chyba że zdecyduję się na użycie nadmiernej siły - i siły, gdzie, szczerze mówiąc, bylibyśmy nie do zatrzymania. Ale tego nie zrobię - powiedział Trump.

"Natychmiastowe negocjacje"

Jednocześnie prezydent USA ogłosił, że wnosi o „natychmiastowe” rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA.

"Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupio postąpiliśmy"

Trump przypomniał, że Stany Zjednoczone chroniły Grenlandię podczas II wojny światowej „wielkim kosztem”, lecz zwróciły ją Danii po wojnie.

- Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupio postąpiliśmy. Ale zrobiliśmy to, ale oddaliśmy to. Ale jak niewdzięczni są teraz - powiedział Trump.

Zaznaczył, że tylko USA są w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwo. Powiedział przy tym, że nie jest to zagrożenie dla NATO, lecz przeciwnie - „znacznie wzmocniłoby (to) bezpieczeństwo całego Sojuszu”.

"USA są traktowane przez NATO bardzo niesprawiedliwie"

- Stany Zjednoczone są traktowane przez NATO bardzo niesprawiedliwie. Chcę wam powiedzieć (...) i nikt nie może tego zakwestionować: dajemy tak wiele, a tak mało otrzymujemy w zamian - dodał.

- Wszystko, o co prosimy, to pozyskanie Grenlandii, w tym prawa własności, ponieważ prawo własności jest potrzebne do jej obrony - zaznaczył. - Prosimy o kawałek lodu. (...) To bardzo mała prośba w porównaniu z tym, co dawaliśmy im przez wiele, wiele dekad - przekonywał Trump.

"Kanada żyje dzięki Stanom Zjednoczonym"

Kanada powinna być nam wdzięczna, bo żyje tylko dzięki nam i jej premier Mark Carney powinien o tym pamiętać - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia w Davos.

- Kanada dostaje od nas wiele rzeczy gratis. Powinni być wdzięczni, ale nie są. Oglądałem wczoraj waszego premiera - mówił Trump, odnosząc się do przemówienia Marka Carneya w Davos, w którym szef kanadyjskiego rządu ogłosił załamanie się porządku światowego, gwarantowanego dotąd przez USA.

- Nie był zbyt wdzięczny. Ale powinni być wdzięczni Stanom Zjednoczonym i Kanadzie. Kanada żyje dzięki Stanom Zjednoczonym. Pamiętaj o tym, Mark, kiedy następnym razem będziesz wygłaszać swoje oświadczenia - dodał Trump.

"Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ"

Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia w Davos. Zapowiedział, że jeszcze w środę spotka się z prezydentem Ukrainy.

- Rozmawiam z prezydentem Putinem i on chce zawrzeć układ. Rozmawiam z prezydentem Zełenskim i on chce zawrzeć układ. Spotykam się z nim dzisiaj - oznajmił Trump.

Prezydent podkreślił, że dąży do zakończenia wojny w Ukrainie, mimo że „Stany Zjednoczone są bardzo daleko”.

- Dzieli nas wielki, piękny ocean. Nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.

Mimo zapowiedzi Trumpa, Wołodymyr Zełenski zapowiadał wcześniej, że nie pojedzie do Davos.