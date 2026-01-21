Trump napisał w serwisie Truth Social, że przeprowadził bardzo produktywne spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Liderzy spotkali się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Prezydent powiadomił, że opracowano ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i całego regionu Arktyki. Jeśli to rozwiązanie zostanie wdrożone, będzie to korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich państw NATO - przekazał Trump.

Negocjacje w sprawie Grenlandii

Poinformował też, że za negocjacje w sprawie Grenlandii będą odpowiadać m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff. W sobotę, 17 stycznia, Trump zapowiedział nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń wobec Grenlandii. Taryfy miały w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy.

"Rosja i Chiny nigdy nie zdobędą przyczółku"

Kraje NATO będą wspólnie pracować nad zapewnieniem bezpieczeństwa w Arktyce, a Dania, Grenlandia i USA będą kontynuować negocjacje - poinformował w środę rzecznik Sojuszu.

Rozmowy między sojusznikami z NATO dotyczące ram, o których wspomniał prezydent USA Donald Trump będą koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa w Arktyce poprzez wspólne działania sojuszników, zwłaszcza siedmiu sojuszników arktycznych – powiedział rzecznik,

Negocjacje między Danią, Grenlandią i Stanami Zjednoczonymi będą kontynuowane w celu zapewnienia, że Rosja i Chiny nigdy nie zdobędą przyczółku – gospodarczego ani militarnego – na Grenlandii - dodał.