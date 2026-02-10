17-kilometrowa trasa przez zamarznięte Morze Bałtyckie

Między dwiema największymi wyspami Estonii, Hiumą i Saremą otwarto tymczasową, 17-kilometrową drogę lodową, która ma zapewnić mieszkańcom alternatywną trasę, ponieważ połączenia promowe są utrudnione z powodu grubej warstwy lodu morskiego.

Administracja Transportu otworzyła w niedzielę (8.02) 17-kilometrową trasę przez zamarznięte morze, aby zapewnić alternatywne połączenie dla mieszkańców wyspy. Trasa prowadzi między miejscowościami Tärkma na Hiumie i Triigi na Saremie. Droga jest otwarta wyłącznie w godzinach dziennych. Ostatni samochód może wjechać na drogę o 16:30.

Zasady bezpieczeństwa na lodowej drodze

Obowiązują na niej ścisłe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenia masy pojazdów, ograniczenia prędkości i minimalne odległości między pojazdami. Zalecana prędkość to poniżej 25 km/h, albo między 40 a 70 km/h. Inne prędkości są zakazane, ponieważ tworzy się fala rezonansowa, która może naruszyć lód.

Dodatkowo pasy bezpieczeństwa muszą być odpięte, a drzwi pojazdu mają być w stanie się momentalnie otworzyć, nie można używać zamków wewnętrznych.

Władze poinformowały, że sytuacja będzie ściśle monitorowana, a droga może zostać zamknięta w krótkim czasie, jeśli bezpieczeństwo się pogorszy.