W odniesieniu do wyborów, czy ogłoszenia ich 24 lutego: pierwszy raz słyszę. Pierwszy raz usłyszałem o tym od "Financial Times{. (…) Wiele razy mówiłem o wyborach: pójdziemy do wyborów wtedy, kiedy będą wszystkie odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa – stwierdził, odpowiadając na pytania dziennikarzy w czacie.

Zełenski: Bez wątpienia, jesteśmy gotowi do wyborów

Zełenski zaznaczył, że kwestię wyborów zawsze podnoszą zagraniczni partnerzy Ukrainy, zaś ona sama o nich w obecnych warunkach nie mówi. Jednak, bez wątpienia, jesteśmy gotowi do wyborów. Jak mówiłem, doprowadźcie do zawieszenia broni, to będą wybory. Jest to sprawa bezpieczeństwa – oznajmił.

Informacje "Financial Times"

Wcześniej w środę "Financial Times" podał, że Zełenski zamierza 24 lutego, w czwartą rocznicę początku rosyjskiej inwazji, ogłosićplan wyborów prezydenckich i referendum w sprawie porozumienia pokojowego. "FT" podkreślił, że amerykański prezydent Donald Trump miał zagrozić Zełenskiemu wycofaniem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeżeli wybory i referendum nie odbędą się do 15 maja.

W ubiegłym tygodniu Zełenski przekazał dziennikarzom, że władze USA proponują, by Ukraina i Rosja zakończyły wojnę na początku tego lata, Dodał że najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem.