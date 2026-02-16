"Wczoraj pożegnaliśmy się mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (...) odszedł spokojnie w domu" - napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych.

Żona o Robercie Duvallu

"Dla świata był laureatem Oscara, reżyserem i gawędziarzem. Dla mnie był po prostu wszystkim. Jego pasja do rzemiosła dorównywała jedynie głębokiej miłości do postaci, wspaniałych posiłków i bycia w centrum uwagi" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnym profilu aktora w mediach społecznościowych.

Robert Duvall - charyzmatyczny gwiazdor

Robert Duvall to jeden z najwybitniejszych amerykańskich aktorów swojego pokolenia - grał silnych mężczyzn o mocnych charakterach. Studiował w prestiżowym Neighborhood Playhouse w Nowym Jorku, gdzie kształcił się w nurcie aktorstwa metodycznego. Międzynarodową sławę przyniosła mu rola Toma Hagena w trylogii "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli. Za kreację zgorzkniałego piosenkarza country w "Pod czułą kontrolą" otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Oprócz tego był nominowany do tej nagrody za filmy "Sędzia", "Adwokat", "Apostoł", "Wielki Santini", "Czas apokalipsy" oraz "Ojciec chrzestny". Zdobył cztery Złote Globy za film lub miniserial: "Stalin", "Na południe od Brazos", "Pod czułą kontrolą", "Czas apokalipsy". Zdobył też trzy inne nominacje do tej nagrody.

Życie osobiste Roberta Duvalla

Aktor miał za sobą cztery małżeństwa. Jego pierwszą żoną była Barbara Benjamin (1964–1975), drugą aktorka Gail Youngs (1982–1986), a trzecią tancerka Sharon Brophy (1991–1995). W 2005 r. poślubił Argentynkę Lucianę Pedrazę, koleżankę po fachu. Poznali się pod koniec lat 90. w Buenos Aires. Była od niego młodsza o 41 lat. W wywiadach Duvall podkreślał, że ukochana wniosła do jego życia spokój i świeżość, a ich relacja opierała się na wspólnych pasjach zwłaszcza miłości do kultury latynoamerykańskiej i kina. To właśnie Luciana poinformowała o śmierci legendy kina.