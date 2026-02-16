Fiński minister zwrócił także uwagę, że Półwysep Kolski, gdzie Rosja prowadzi te działania, gromadzi większość rosyjskich zdolności nuklearnych i podwodnych. Budują nowe obiekty wojskowe wzdłuż naszej granicy, tak jak za zimnej wojny. Byłoby mądrze obserwować Arktykę i budować jej zdolności do odstraszania - mówił szef fińskiego resortu obrony w rozmowie z serwisem Euronews.

Plany obronne NATO na Arktyce

Półwysep Kolski, o którym wspomniał Hakkanen, to region o powierzchni 100 tys. km kwadratowych położony na północnym zachodzie Rosji. Fiński minister nie ukrywał radości po tym, jak sojusz NATO opracował plany obronne na Arktyce. Wskazał na uruchomienie zwiększonej aktywności obserwacyjnej Arctic Sentry. Jak dodał, siły zbrojne Finlandii są gotowe dzielić się swoją wiedzą z sojusznikami, aby lepiej chronić ten obszar. Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że Europejczycy nie mogą poradzić sobie sami, rozważając zakup Grenlandii, któremu sprzeciwia się Dania.

Finlandia potrzebuje pieniędzy na obronność

Podobnie jak 18 innych państw członkowskich UE Finlandia zwróciła się o finansowanie w ramach programu pożyczek obronnych UE o wartości 150 miliardów euro. Jej wniosek o 1 mld euro został zatwierdzony przez Komisję w styczniu, a ministrowie mają w tym tygodniu udzielić ostatecznej zgody.

Siły Finlandii są "w pełni arktyczne"

