"Komisja zapewni pełną ochronę interesów Unii Europejskiej. Jesteśmy w pełni solidarni ze wszystkimi państwami członkowskimi i wszystkimi ich obywatelami, a w ramach naszej wspólnej polityki handlowej jesteśmy gotowi zareagować w razie potrzeby w celu ochrony interesów UE. Będziemy nadal opowiadać się za stabilnymi, przewidywalnymi i wzajemnie korzystnymi transatlantyckimi stosunkami handlowymi, z korzyścią dla wszystkich” – poinformował PAP rzecznik KE Olof Gill w przekazanym oświadczeniu.

Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii

Jak dodał, UE i Stany Zjednoczone zawarły w zeszłym roku "ważną umowę handlową”, a KE oczekuje, że administracja USA w pełni dotrzyma swoich zobowiązań. We wtorek Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

Stanowisko Hiszpanii

Rząd w Madrycie stwierdził we wtorek, że ewentualna rewizja dwustronnych stosunków handlowych między USA a Hiszpanią powinna być zgodna z porozumieniami zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Trump już wcześniej wielokrotnie krytykował Hiszpanię, głównie w kwestii wydatków na obronność. W pewnym momencie zasugerował nawet, że powinna być ona wyrzucona z NATO. Groził też Hiszpanii wprowadzeniem nowych ceł.