Dziennik Gazeta Prawana logo

Kłopoty Szijjarto. Były minister wydał miliony z pieniędzy podatników na luksusy

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:05
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Peter Szijjarto
Peter Szijjarto/PAP Archiwalny
Peter Szijjarto ma kłopoty. Na jaw wyszło, że były minister spraw zagranicznych Węgier wydał w 2025 roku ponad 2 mld forintów (ok. 5,6 mln euro) z pieniędzy podatników na prywatne czartery – poinformował sekretarz stanu w MSZ Węgier, Gyorgy Laszlo Velkey. Dodał, że Szijjarto latał m.in. do pobliskich Bratysławy czy Wiednia.

Audyt w węgierskim resorcie dyplomacji wykazał, że w ubiegłym roku Szijjarto i towarzysząca mu delegacja skorzystali z prywatnych samolotów podczas 19 oficjalnych podróży – przekazał Velkey ​​we wpisie na Facebooku.

Podróże za 2 miliardy forintów

Koszt ośmiu podróży ludzi z resortu dyplomacji tylko w czasach ostatniego roku rządów Viktora Orbana wyniósł poniżej 100 mln forintów każda, dziewięciu mieścił się w przedziale 100–200 mln forintów, a dwie przekroczyły 200 mln forintów – wyliczył urzędnik.

Najtańszym czarterem była jednodniowa podróż na trasie Budapeszt–Banja Luka–Budapeszt w listopadzie, kosztująca ok. 12 mln forintów. Najdroższa była trzydniowa wizyta w Stanach Zjednoczonych w lutym: przelot na trasie Budapeszt–Nowy Jork–Waszyngton–Budapeszt kosztował blisko 246 mln forintów – podał sekretarz stanu.

Luksusy prorosyjskiego ministra

"Nieudolny rząd zabrał węgierskim podatnikom ponad 2 mld forintów tylko w zeszłym roku, aby ich prorosyjski minister spraw zagranicznych mógł latać po świecie w luksusowych warunkach nawet do takich miejsc jak Bratysława czy Wiedeń, oddalonych o zaledwie dwie godziny jazdy pociągiem. To absolutne marnotrawstwo. A mowa tu tylko o kosztach czarteru. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na hotele i inne koszty” – powiedział Velkey.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: węgryViktor OrbanPeter Szijjartoluksus
Powiązane
Marcin Przydacz
Co z wojskami USA na stałe w Polsce? "Jest zielone światło, padła deklaracja"
Kijów w ogniu
Kijów w ogniu po ataku Rosji. Dantejskie sceny, Ukraińcom odcięto drogę ucieczki
Order Zasługi RFN
Niemcy tylko dwa razy w historii odbierali Order Zasługi RFN. W obu przypadkach nazistom
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo jeden z najlepszych seriali kryminalnych. "Tego dotąd nie pokazano" »
Zobacz
|
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Trudny quiz z „Władcy Pierścieni”. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy Śródziemia
Trudny quiz z „Władcy Pierścieni”. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi znawcy Śródziemia
Sławomir Broniarz, Urszula Woźniak
"Spokojnie już było". Nauczyciele zapowiadają protest. Jest data
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Trudny quiz o epoce PRL. PESEL zdecyduje o wyniku. Dla 90 proc. młodych 6/10 jest poza zasięgiem
Trudny quiz o epoce PRL. PESEL zdecyduje o wyniku. Dla 90 proc. młodych 6/10 jest poza zasięgiem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj