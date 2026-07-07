Eksplozje w Syrii podczas wizyta Macorna

W pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron, w stolicy Syrii, Damaszku, doszło do serii eksplozji ładunków wybuchowych - poinformowała Agencja Reutera. Po wybuchu zamknięto drogi i wprowadzono środki bezpieczeństwa.

Prezydent Francji Emmanuel Macron jest pierwszym zachodnim przywódcą, który odwiedził Syrię od czasu obalenia reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 r. Został on powitany na lotnisku w Damaszku przez ministra spraw zagranicznych Syrii Asada al-Szaibaniego.

Wizyta Macrona w Syrii

Macron oświadczył, że Francja chce wspierać "suwerenną Syrię, zjednoczoną w swojej różnorodności i żyjącą w pokoju z sąsiadami". Pałac Elizejski wskazał, że celem podróży jest zachęcanie nowych władz w Damaszku do budowy pluralistycznego państwa oraz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.