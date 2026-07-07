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Eksplozje w Syrii. Media: Do wybuchów doszło w pobliżu hotelu, gdzie przebywał Emmanuel Macron

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
17 minut temu
[aktualizacja 3 minuty temu]
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Eksplozje w Syrii. Media: Do wybuchów doszło w pobliżu hotelu, gdzie przebywał Emmanuel Macron/East News
Agencja Reutera podała, że do serii wybuchów doszło w okolicach hotelu w Damaszku. Tam miał zatrzymać się prezydent Francji Emmanuel Macron.

Eksplozje w Syrii podczas wizyta Macorna

W pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron, w stolicy Syrii, Damaszku, doszło do serii eksplozji ładunków wybuchowych - poinformowała Agencja Reutera. Po wybuchu zamknięto drogi i wprowadzono środki bezpieczeństwa.

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Prezydent Francji Emmanuel Macron jest pierwszym zachodnim przywódcą, który odwiedził Syrię od czasu obalenia reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 r. Został on powitany na lotnisku w Damaszku przez ministra spraw zagranicznych Syrii Asada al-Szaibaniego.

Wizyta Macrona w Syrii

Macron oświadczył, że Francja chce wspierać "suwerenną Syrię, zjednoczoną w swojej różnorodności i żyjącą w pokoju z sąsiadami". Pałac Elizejski wskazał, że celem podróży jest zachęcanie nowych władz w Damaszku do budowy pluralistycznego państwa oraz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Emmanuel MacronhotelwybuchDamaszek
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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