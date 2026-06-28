Wybuch w budynku mieszkalnym. Jedna osoba uwięziona pod gruzami, druga poparzona

W Kopydłowie Nowym k. Konina (woj. wielkopolskie) doszło w niedzielę do wybuchu w budynku - poinformował mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami. Na miejscu jest specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza.
Andrzejewski przekazał, że do wybuchu doszło rano w budynku w Kopydłowie Nowym (pow. koniński, woj. wielkopolskie). Nie podano, co było przyczyną eksplozji.
Trwa akcja ratunkowa
Na miejscu pracują strażacy z Konina i lokalnych jednostek OSP. W drodze jest specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi. Osoba uwięziona w gruzach jest przytomna, nawiązano z nią kontakt.
Poparzony przetransportowany helikopterem do szpitala
Jedna osoba z poparzeniami wydostała się z budynku. Została zabrana przez helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
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Źródło PAP
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oprac. Beata Zatońska
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.
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