Wybuch w budynku mieszkalnym. Jedna osoba uwięziona pod gruzami, druga poparzona

Andrzejewski przekazał, że do wybuchu doszło rano w budynku w Kopydłowie Nowym (pow. koniński, woj. wielkopolskie). Nie podano, co było przyczyną eksplozji.

Trwa akcja ratunkowa

Na miejscu pracują strażacy z Konina i lokalnych jednostek OSP. W drodze jest specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi. Osoba uwięziona w gruzach jest przytomna, nawiązano z nią kontakt.

Poparzony przetransportowany helikopterem do szpitala

Jedna osoba z poparzeniami wydostała się z budynku. Została zabrana przez helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.