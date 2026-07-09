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Stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wiceszef MON ujawnia ustalenia

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
51 minut temu
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Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk. Stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wiceszef MON ujawnia ustalenia/Agencja Gazeta
Żołnierze amerykańscy wrócą do Polski w ciągu około ośmiu tygodni, ponownie osiągniemy liczbę 10 tys. żołnierzy - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk, pytany o obecność wojsk USA w Polsce. Prowadzone są także rozmowy na temat stacjonowania stałego żołnierzy USA w Polsce.

Wiceszef MON w rozmowie z Polsat News podkreślił, że podczas spotkania wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Petem Hegsethem na szczycie NATO w Ankarze potwierdzone zostały kierunki działania, w tym powrót żołnierzy amerykańskich do Polski, którzy zasilą polskie bazy. Jak dodał, celem jest stałe stacjonowanie wojsk amerykańskich w kraju.

"Wrócą do Polski w ciągu około ośmiu tygodni"

W rozmowie wiceszef MON ogłosił, że żołnierze amerykańscy wrócą do Polski w ciągu około ośmiu tygodni. Osiągniemy tę liczbę około 10 tysięcy żołnierzy - powiedział. Zaznaczył, że nie będzie to rotacja, tylko będą to inni żołnierze.

Przypomniał jednocześnie, że prowadzone są także rozmowy na temat ich stacjonowania stałego, z którym związany jest przyjazd nie tylko samych żołnierzy, ale także ich rodzin, kooperantów i kontrahentów. Tomczyk podkreślił, że przygotowanie baz zajmie kilka lat. Jednocześnie wiceszef MON zaznaczył, że Polska od wielu lat przygotowuje się na przyjęcie sił amerykańskich i buduje inwestycje w ramach NATO.

Stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce

Dodał, że w ciągu ostatnich lat Polska przeznaczyła "kilkanaście miliardów złotych na wzmocnienie polskich lotnisk, infrastruktury drogowej, oraz magazynów paliwowych i różnego rodzaju magazynów wojskowych". Kolejnym krokiem jest permanentna obecność żołnierzy amerykańskich- dodał Tomczyk. Ponadto Tomczyk mówił o możliwej lokalizacji amerykańskiej bazy - wskazał okolice Poznania oraz okolice Wrocławia, ponieważ "od wielu lat inwestujemy tam w infrastrukturę natowską i wojskową”.

W połowie czerwca szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie, który - zgodnie z jego słowami – potrwać ma do sześciu miesięcy. Zapowiedziany przegląd powiązał z koncepcją zakładającą przekształcenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w model, w którym Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną – tzw. NATO 3.0.

Wycofanie żołnierzy USA z Niemiec

Już 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Tego samego miesiąca Hegseth anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski, a decyzja ta była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. Jednak po kilku dniach prezydent USA Donald Trump zadeklarował – powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim - wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium". 28 czerwca na X Kosiniak-Kamysz przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - "jesteśmy na kolejnym etapie rozmów". "W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji" - dodał.

Starania dotyczące powstania w Polsce stałych baz USA prowadzi także Kancelaria Prezydenta i BBN. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym, jest otwarta – powiedział Nawrocki dziennikarzom w środę w Ankarze.

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Źródło PAP
Tematy: PolskaUSAMONwojska
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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