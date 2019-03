Lokalny włoski dziennik "Il Giornale di Sicilia" podał we wtorek, iż w akcie oskarżenia podkreślono, że mężczyzna wykazał się okrucieństwem, wpychając do samochodu zwierzę, które doznało "tortur". Takie postępowanie uznano za niedopuszczalne, biorąc pod uwagę cechy etologiczne osła.

Zdarzenie miało miejsce w 2015 roku i zostało sfilmowane, a nagranie trafiło do mediów społecznościowych [FILM]

Sąd powołał biegłego weterynarza, by sporządził ekspertyzę na podstawie dostępnego nagrania całej tej sceny. Widać na niej, że rozbawiony mężczyzna z pomocą drugiej osoby z całych sił zmusza osła do wejścia do "malucha", a następnie odjeżdża.

Kiedy nagranie trafiło do sieci, oburzenie wyrazili włoscy obrońcy praw zwierząt i złożyli doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawą zajęli się karabinierzy, a następnie trafiła ona do sądu.