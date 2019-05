Policja poszukuje mężczyzny, który według świadków przejeżdżając na rowerze podrzucił w piątek w Lyonie ładunek wybuchowy w samym centrum miasta, na ulicy Wkitora Hugo. Domniemany sprawca zamachu, nagrany przez kamery uliczne, był zamaskowany. Jego tożsamość pozostaje nieznana. Tymczasem śledztwo w sprawie eksplozji przejmuje paryska prokuratura ds. terroryzmu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał incydent "atakiem". Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordone.