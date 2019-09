Propozycję podziału tek ogłosiła przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Teka komisarza ds. rolnictwa, którą ma objąć Janusz Wojciechowski, jest bardzo ważna; obszar odpowiedzialności jest dokładanie taki sam jak w ustępującej Komisji – poinformowała von der Leyen. - Portfolio rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich jest ogromne. Nie będę teraz, na tej konferencji prasowej w stanie powiedzieć więcej w sprawie tego ogromnego tematu, ale to jest dokładnie takie same portfolio, jakie mamy teraz – dodała.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia dotyczące polskiego kandydata Janusza Wojciechowskiego oraz kandydatki francuskiej Sylvie Goulard. W pierwszym przypadku chodzi o rozliczenia podróży do PE, a w drugim - zatrudnianie asystentów.

Lista kandydatów na komisarzy została zaakceptowana przez Radę (...). Nie będę komentować dochodzeń OLAF-u, bo są one całkowicie niezależne. Gdy zostaną zakończone, wysłuchamy, co urząd ma do zakomunikowania – oświadczyła von der Leyen.

Dunka Margrethe Vestager została kandydatką na stanowisko wiceszefa KE ds. cyfrowych, a Frans Timmermans - kandydatem na stanowisko wiceszefa KE ds. zielonego ładu. Czeszka Viera Jourova ma z kolei objąć stanowisko komisarza ds. wartości, a Belg Didier Reynders - komisarza ds. sprawiedliwości; oboje mają odpowiadać w przyszłej KE za praworządność.

Następnie Parlament Europejski będzie głosował nad całym kolegium komisarzy. Przed tym głosowaniem odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach. Ostatnim krokiem jest formalne powołanie Komisji Europejskiej przez Radę Europejską.