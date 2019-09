W bieżącym roku w Szwecji doszło do 214 strzelanin, w których zginęło 29 osób, oraz 120 eksplozji materiałów wybuchowych.

Pracowałem w policji 40 lat, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. (...) Zaskoczyło mnie wykorzystanie przez przestępców granatów - podkreślił przebywający w Sztokholmie amerykański ekspert i były szef policji w amerykańskim New Jersey Rick Fuentes.

Według Fuentesa "ci, którzy strzelają, będą to robić ponownie". Nie chodzi o 150 osób (najbardziej niebezpiecznych przestępców), ale raczej o pięć lub dziesięć. Trzeba je jak najszybciej zidentyfikować, a to nie będzie możliwe bez szybkiego przeprowadzenia dochodzenia. To z kolei zależy od czasu (potrzebnego do wykonania) badań balistycznych - wskazał Fuentes, podkreślając, że z tym szwedzka policja ma największy problem.

Jak pisze "Svenska Dagbladet", obecnie średni czas oczekiwania na wynik badania broni wynosi w Szwecji 151 dni. Dla przykładu, w New Jersey udało się ten czas skrócić do 48 godzin.

W opinii szefa policji regionu Sztokholm, Ulfa Johanssona, innym obszarem, w którym szwedzka policja powinna wziąć przykład z USA, jest lepsze wykorzystanie informacji przekazywanych przez społeczeństwo. Gdy dzwonisz ze wskazówką, powinna ona natychmiast trafić do właściwej osoby i zostać wykorzystana - powiedział Johansson.

Nowych sposobów na zwalczanie przestępczości poszukuje socjaldemokratyczny rząd Szwecji. Wśród propozycji omawianych z opozycją w parlamencie jest m.in. zaostrzenie kar oraz wprowadzenie instytucji świadka koronnego.