Hydroksychlorochina to substancja stosowana m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, toczenia i ataków malarii. W zamieszczonym na profilu na Facebooku wideo Bolsonaro przekonywał jednak, że "hydroksychlorochina leczy wszystko", w tym koronawirusa. Facebook uznał tę deklarację za nieprawdziwą.

Jak podkreślają organizacje ochrony zdrowia, lek na Covid-19 nie został jeszcze wynaleziony. Facebook postanowił zatem usunąć wpis brazylijskiego przywódcy. Stanowi to odejście od dotychczasowego podejścia serwisu społecznościowego, zgodnie z którym prawdziwość wpisów zamieszczanych przez polityków nie miała być weryfikowana.

Usuwamy zamieszczane na Facebooku i Instagramie treści, które naruszają standardy naszej społeczności. Nie dopuszczają one rozprzestrzeniania dezinformacji, zwłaszcza tych, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu użytkowników - powiedział rzecznik Facebooka portalowi TechCrunch. Jak dodał, nowa polityka firmy zabrania zwłaszcza zamieszczania nieprawdziwych doniesień odnośnie leczenia Covid-19 czy rozprzestrzeniania się powodującego tę chorobę koronawirusa.

Prezydent Brazylii stara się przekonać opinię publiczną, że wirus nie jest tak niebezpieczny, jak przekonują światowe organizacje zdrowia, i że należy do niego podchodzić jak do sezonowej grypy. Podważa również zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące konieczności przestrzegania zasad dystansu społecznego. Według polityka dodatkowe ograniczenia nie są konieczne i tylko zahamują gospodarkę.

Kontrowersyjne twierdzenia Bolsonaro niejednokrotnie były już usuwane z sieci. Przed ostatnią decyzją Facebooka brazylijska filia BBC News usunęła nagranie, na którym prezydent rozmawia z jednym z ulicznych handlarzy, po czym mówi, że "ludzie chcą pracować" i powtarza, że skutecznym lekiem na wirusa jest hydroksychlorochina. Stacja uznała wypowiedź za sprzeczną z wytycznymi WHO. Także Twitter usunął dwa wpisy brazylijskiego przywódcy o koronawirusie, uznając je za fałszywe wiadomości.

Eksperci zastanawiają się, czy platforma Marka Zuckerberga będzie również weryfikowała pod kątem prawdziwości posty zamieszczane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, w tym te dotyczące Covid-19, które przez wielu uważane są za nieprawdziwe.

Jak dotąd w marcu FB oznaczył jako "częściowo fałszywe" opublikowane przez Biały Dom i retweetowane przez prezydenta Trumpa zmanipulowane nagranie przedstawiające jego kontrkandydata, Joe Bidena. Materiał nie został jednak usunięty.