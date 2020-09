Badanie, opublikowane w środę przez Conference on Jewish Material Claims against Germany (nazywananej w skrócie Claims Conference), było pierwszą masową ankietą sprawdzającą wiedzę o Holokauście wśród dorosłych Amerykanów do 40. roku życia przeprowadzoną we wszystkich 50 stanach.

Z udostępnionego raportu wynika, że 63 proc. amerykańskich dorosłych między 18 a 39 rokiem życia nie wie, że w Holokauście zginęło 6 mln Żydów, a 36 proc. uważa, że zgładzono w nim "dwa miliony lub mniej Żydów".

48 proc. respondentów nie potrafiło wymienić nazwy ani jednego byłego obozu koncentracyjnych czy getta w Europie w latach 30. i 40. XX wieku. 44 proc. wskazało Auschwitz-Birkenau.

W podsumowaniu badania stwierdzono, że "jednym z najbardziej niepokojących" jego ustaleń jest to, że 11 proc. respondentów uważa, że to Żydzi spowodowali Holokaust. Liczba ta wynosi 19 proc. w stanie Nowy Jork, który zamieszkany jest przez największą społeczność żydowską w USA.

Co dziesiąty ankietowany zadeklarował, że "nie wierzy, iż Holokaust się wydarzył" lub "nie jest tego pewien". Aż 59 proc. ankietowanych wyraziło przekonanie, że "coś podobnego do Holokaustu może wydarzyć się w obecnych czasach ponownie".

W porównaniu stanów największą wiedzą na temat Holokaustu wykazali się mieszkańcy Wisconsin. Na drugim biegunie znalazło się Arkansas.

Zdaniem przewodniczącego Claims Conference Gideona Taylora rezultaty badań "powinny stanowić znak ostrzegawczy". "Musimy zrozumieć, dlaczego nie radzimy sobie lepiej w edukacji młodego pokolenia o Holokauście i lekcjach z przeszłości" - stwierdził. Zgodnie z rezultatami badań to szkoła stanowi główne źródło informacji o Zagładzie. Aż 67 proc. badanych słyszało o niej w szkolnych murach.

Badaniami na zlecenie Claims Conference kierowała grupa złożona z ocalałych z Holokaustu, historyków oraz ekspertów z muzeów i organizacji non profit.

Utworzona w 1951 roku Conference on Jewish Material Claims against Germany zrzesza organizacje żydowskie działające na rzecz finansowego zadośćuczynienia ocalałym z Holokaustu lub ich spadkobiercom. W rezultacie rokowań z Claims Conference Niemcy od roku 1952 wypłaciły prześladowanym przez nazizm równowartość ponad 56 mld euro.