Wcześniej MSW informował o 20 zabitych i 2 ciężko rannych i podał, że na pokładzie An-26 były 23 osoby, w tym 5 członków załogi.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w sobotę udaje się do obwodu charkowskiego, gdzie w piątek doszło do katastrofy AN-26, w której zginęły 22 osoby. Biuro prezydenta podało, że był to samolot Sił Zbrojnych Ukrainy.