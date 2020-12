W kilku krajach związkowych występują ogromne problemy z przeciążeniem systemu. W Bawarii platforma "Mebis", o której już od dawna wiadomo, że jest podatna na awarie, zawiodła. Po zalogowaniu wyświetlał się czas oczekiwania do 15 minut, ale wielu użytkowników nawet po tym czasie nie dotarło na żądaną stronę. Ci, którym się to udało, musieli liczyć się z niestabilnością systemu i utratą połączenia.

Minister edukacji Bawarii, Michael Piazolo obiecał rozwiązanie problemów dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Problemy Mebis są znane od miesięcy - od pierwszych wiosennych zamknięć szkół związanych z pandemią.

Serwery nie wytrzymały

W kraju Saary również były problemy. Rzecznik ministerstwa edukacji powiedział w środę, że platforma "Online School Saarland" jest prawdopodobnie przeciążona z powodu dużej liczby odsłon. Trwają prace, aby problem się nie powtórzył.

W Berlinie nie można było połączyć się z serwerami Lernraum Berlin - punktualnie na rozpoczęcie lekcji o godzinie 8:00. Departament senatu ds. edukacji, młodzieży i rodziny poinformował na Twitterze: Skontaktowaliśmy się z odpowiedzialnym usługodawcą zewnętrznym (...) Pracujemy nad rozwiązaniem.

W związku z dramatycznym rozwojem epidemii koronawirusa rząd Niemiec od środy zarządził kwarantannę, która potrwa do 10 stycznia.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych przez długi czas, pomimo ryzyka infekcji, próbowały pozostawić otwarte szkoły i przedszkola. Dramatyczny rozwój pandemii w Niemczech wymusił zmianę tej strategii.

Zgodnie z rezolucją federalną, dzieci powinny pozostawać pod opieką w domu od 16 grudnia do 10 stycznia, kiedy tylko jest to możliwe. Szkoły powinny być zamknięte. Zapewniona zostanie opieka w nagłych wypadkach, będzie oferowana nauka na odległość, dotyczy to także przedszkoli.

Jak najmniej kontaktów

Główna zasada lockdownu w Niemczech brzmi: jak najmniej kontaktów. Prywatne spotkania powinny być ograniczone do członków dwóch gospodarstw domowych, ale w każdym przypadku do maksymalnie pięciu osób. Nie obejmuje to dzieci do lat 14.

Handel detaliczny nie będzie działał od 16 grudnia do 10 stycznia. Wyjątki dotyczą sklepów, które zaspokajają codzienne potrzeby.

Zamknięte są firmy usługowe, takie jak salony fryzjerskie, studia kosmetyczne, gabinety masażu, studia tatuażu i tym podobne. Nadal możliwe są niezbędne z medycznego punktu widzenia zabiegi, takie jak fizjoterapia, terapia zajęciowa i logoterapia.