W wywiadzie opublikowanym we wtorek we francuskim dzienniku "Le Figaro" przewodniczący Komitetu Wojskowego UE (EUMC) gen. Claudio Graziano wzywa Europę do zwiększenia autonomii strategicznej. Apeluje też o rozbudowę potencjału militarnego Unii i przestrzega przed terroryzmem.

Autonomia strategiczna musi się opierać na dwóch filarach - tłumaczy generał. Pierwszym jest zdolność do prowadzenia operacji wojskowych, której ma służyć strategiczna stała współpraca strukturalna (PESCO). Drugim jest mający zacząć działać jeszcze w tym roku Europejski Fundusz Obronny (EDF), którego celem jest pomoc państwom Unii w badaniach w dziedzinie wojskowości i zakupie uzbrojenia. Graziano podkreśla, że kwestia autonomii strategicznej nie powinna dzielić członków UE i nie jest wymierzona przeciwko jakiemuś państwu, ale ma wzmocnić zdolności Wspólnoty do działania. Zasadnicza część obrony europejskiej pozostanie związana z NATO - zaznacza szef EUMC, wyjaśniając jednak, że UE może działać sama tam, gdzie inni albo nie chcą, albo nie mają interesu w tym, by interweniować. Generał zastrzega również, by nie mylić NATO z USA. Sojusz skupia się na zadaniach obronnych i jest mało prawdopodobne, by w najbliższych latach prowadził jakąś operację. W tym kontekście powstaje miejsce dla Europy - mówi Graziano na łamach "Le Figaro". Wyzwania stojące przed Europą Podczas mojej długiej kariery nigdy nie widziałem zagrożeń, a nawet wojen, tak blisko nas - zauważa szef EUMC, wyliczając ostatnie kryzysy w Syrii, Libii, na Białorusi i w Górskim Karabachu. Jego zdaniem podstawowym wyzwaniem dla Europy jest kwestia terroryzmu. Generał wskazuje także na rejon Morza Śródziemnego i Afrykę, jako obszary, na których w najbliższych latach być może niezbędna będzie interwencja UE. Wiemy, że Europa jest potężna, ale nasze bezpieczeństwo może się zmniejszyć, szczególnie na Morzu Śródziemnym, gdzie krzyżuje się wiele napięć- tłumaczy dowódca. Jak zauważa Graziano, do prowadzenia operacji wojskowych konieczne jest posiadanie odpowiednich środków, dlatego wzywa Europę do rozbudowy "hard power", czyli zdolności do użycia środków wojskowych i ekonomicznych wobec potencjalnych przeciwników. Żadnego kryzysu nie da się rozwiązać wyłącznie środkami wojskowymi, ale żaden kryzys nie może być rozwiązany bez środków wojskowych - konkluduje generał. EUMC jest organem wojskowym UE, składającym się z przedstawicieli szefów sztabów armii krajów wspólnoty. Przewodniczący EUMC doradza wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josephowi Borrellowi.