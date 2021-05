Jestem przekonany, że załoga okrętu podwodnego o napędzie atomowym Kazań będzie godnie i na wysokim poziomie umacniać zdolności obronne Rosji" - powiedział adm. Jewmienow.

Okręt atomowy, opracowany przez biuro konstruktorskie Malachit, wyposażony jest w uzbrojenie ofensywne i radioelektroniczne, które - jak zapowiada agencja RIA Nowosti - pozwoli na pełnienie zadań we wszystkich rejonach oceanu światowego. Kazań wejdzie w skład 11. dywizji okrętów podwodnych Floty Północnej.

Jasień-M, projekt z wykorzystaniem najnowszych technologii

Kazań miał być przekazany rosyjskim siłom zbrojnym jeszcze w 2019 roku, jednak testowanie projektu Jasień-M przeciągnęło się. Admirał Jewmienow zapowiadał, że Kazań będzie głównym okrętem podwodnym czwartej generacji udoskonalonego projektu Jasień-M i że wykorzystano w nim najnowsze technologie.

To m.in. nowoczesne materiały amortyzujące i dźwiękochłonne, cyfrowe inteligentne systemy sterowania uzbrojeniem i systemy celownicze, systemy hydroakustyczne, nowoczesne metody komunikacji podwodnej i systemy podtrzymania łączności z odległym centrum dowodzenia podczas służby na morzu - relacjonuje w piątek rządowa "Rossijskaja Gazieta".

"Uderzeniowe podwodne okręty atomowe czwartej generacji"

Jasień-M to uderzeniowe podwodne okręty atomowe czwartej generacji. Główna jednostka projektu 885 Jasień, nosząca nazwę Siewierodwińsk, weszła w skład rosyjskiej Floty Północnej w 2014 roku. 885-M to wersja zmodernizowana; po wejściu do służby Kazania jeszcze w tym roku w skład marynarki wojennej ma wejść drugi okręt tego typu - Nowosybirsk.

W stoczni w Siewierodwińsku trwają pracę nad czterema następnymi okrętami projektu 885-M, o nazwach: Krasnojarsk, Archangielsk, Perm i Uljanowsk.

Latem zeszłego roku ruszyła budowa siódmej i ósmej takiej jednostki: Woroneża i Władywostoku. Szef zakładów Siewmasz Michaił Budniczenko zapowiadał wcześniej, że Woroneż i Władywostok będą wyposażone w broń hipersoniczną. Te dwa okręty mają być przekazane marynarce wojennej w latach 2027-28.